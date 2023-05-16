Вице-спикер Рийгикогу: у избирателей Путина следует забрать право голосовать в Эстонии

Вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги на встрече с вице-спикером парламента Чехии Йиржи Драгошем 16 мая сказал, что, по его мнению, гражданам России следует запретить голосовать на местных выборах в Эстонии.
Как передает RusDelfi, на встрече Кивимяги отметил, что, в отличие от Чехии, у Эстонии с Россией есть общая граница и по этой причине эстонцы более остро чувствуют последствия войны. Так, Эстонию беспокоит тот факт, что граждане третьих государств имеют право голосовать на местных выборах.
- Мне тяжело смириться с тем фактом, что избиратели Путина могут голосовать и в Эстонии. На мой взгляд, следует запретить гражданам России участвовать в выборах в Эстонии, - сказал Кивимяги.
Оба вице-спикера заключили, что Украине необходимо продолжить помогать до ее победы в войне и восстановления территориального суверенитета.
- Украина сражается и за нашу свободу. Я благодарю Чехию, принявшую многочисленных украинских беженцев. Здесь мы с вами в схожем положении, - сказал Кивимяги своему чешскому коллеге.