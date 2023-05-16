Вице-спикер Рийгикогу: у избирателей Путина следует забрать право голосовать в Эстонии

Как передает RusDelfi, на встрече Кивимяги отметил, что, в отличие от Чехии, у Эстонии с Россией есть общая граница и по этой причине эстонцы более остро чувствуют последствия войны. Так, Эстонию беспокоит тот факт, что граждане третьих государств имеют право голосовать на местных выборах.

- Мне тяжело смириться с тем фактом, что избиратели Путина могут голосовать и в Эстонии. На мой взгляд, следует запретить гражданам России участвовать в выборах в Эстонии, - сказал Кивимяги.

Оба вице-спикера заключили, что Украине необходимо продолжить помогать до ее победы в войне и восстановления территориального суверенитета.