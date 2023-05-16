На побережье Чудского озера состоится первый в Эстонии фестиваль самогонщиков

В субботу на Чудском озере соберутся производители крепких дистиллированных напитков и предложат продегустировать собственноручно созданную продукцию. Крепкие напитки можно будет также употребить в коктейлях или просто купить их для последующей дегустации дома.
Фестиваль самогонщиков "Вкус народа" впервые пройдет на берегу Чудского озера в деревне Пыльдмаа Тартуского уезда.
Ведущий мероприятия - один из самых авторитетных специалистов по перегонке крепких алкогольных напитков в Эстонии, которого знают как "Виктор Король" и "Сибирский мент", - актер Вейкко Тяэр.
Начало мероприятия в 11 утра. В 19 часов будет зажжен большой костер. К напиткам предложат подходящие закуски и блюда Причудья, а развлекать посетителей будет гармонист Тоомас Оясаар.
Принять участие в фестивале приглашают как ценителей, так и производителей, авторов уникальных рецептов.
Организаторы из НКО "Общинная кухня Причудья" (MTÜ "Peipsimaa Kogukonnaköök") предоставляют место для ночлега в палаточном городке.
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