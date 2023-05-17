80% украинских беженцев нашли жилье в Эстонии

На конец марта на корабле временно разместились 909 человек или 464 семей, из которых 397 перешли к самостоятельной жизни. Еще 67 семей ищут постоянное место жительства. Специалисты департамента продолжают интенсивно работать над поиском постоянных решений для всех семей на борту, чтобы никому из них снова не пришлось переезжать в краткосрочное жилье.

Лийс Палоотс, руководитель миграционной группы отдела кризисного управления Департамента социального страхования, признает заслуги десятков сотрудников агентства, с помощью которых тысячи беженцев нашли новый дом.

- С началом войны сотрудники Департамента социального страхования поддерживали беженцев, прибывающих из Украины, и советом, и силой. В результате совместных усилий за это время мы помогли более 24 000 человек жить самостоятельно, а также почти 800 домашним животным, - говорит Палоотс.