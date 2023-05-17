Йыхви планируют сделать столицей киноиндустрии Эстонии

Инвестиционное агентство уже имеет эскизный проект и объявило конкурс на предварительное проектирование комплекса, в котором разместится инкубатор для стартапов, работающих в сфере кинопроизводства, а также сами киностудии.

- Думаю, в июне мы подпишем договор на предварительное проектирование. Оно займёт где-то полгода, после этого мы будем ходатайствовать о разрешении на строительство, проводить тендер. И хотелось бы в январе начать строительство, - говорит руководитель IVIA Теэт Куусмик.

По его словам, площадь всего комплекса в Йыхви составит около 10 000 кв. м, в том числе там расположатся две студии на 2000 и 1200 кв. м. Остальную площадь займут склады, ремонтные помещения, гримёрки, помещения для звукозаписи, фотостудии, помещения для постпродакшена.