Нарвитян заставили поволноваться звуки взрывов из Ивангорода

Посетителей нарвских популярных порталов и соцсетей во вторник вечером взбудоражила новость о крупном пожаре в Ивангороде. Возгорание сопровождалось мощными взрывами.
Нарвитяне наперебой писали, что в их домах дрожали окна.
"Я думала, война началась, такой взрыв", - писала взволнованная жительница Нарвы.
Жители приграничного российского города писали в своих соцсетях, что загорелся дом, находящийся по адресу ул. Малая Советская 1. Уже от него огонь перекинулся на сараи лесничества, в которых сдетонировали газовые баллоны.
К восьми часам вечера пожар удалось полностью ликвидировать.