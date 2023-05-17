Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Нарвитян заставили поволноваться звуки взрывов из Ивангорода

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Пожар в Ивангороде заставил поволноваться нарвитян
Пожар в Ивангороде заставил поволноваться нарвитян Фото: стоп-кадр из видео

Посетителей нарвских популярных порталов и соцсетей во вторник вечером взбудоражила новость о крупном пожаре в Ивангороде. Возгорание сопровождалось мощными взрывами.

Нарвитяне наперебой писали, что в их домах дрожали окна.

"Я думала, война началась, такой взрыв", - писала взволнованная жительница Нарвы.

Жители приграничного российского города писали в своих соцсетях, что загорелся дом, находящийся по адресу ул. Малая Советская 1. Уже от него огонь перекинулся на сараи лесничества, в которых сдетонировали газовые баллоны. 

К восьми часам вечера пожар удалось полностью ликвидировать.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Нарва
Наверх