ФОТО ДНЯ ⟩ В преддверии Дней города в Йыхви высаживают цветы

- Надеемся на лучшее, что и ампели к этому времени будут развешены, а если с этим и получится задержка, то к началу июня они появятся наверняка, - сказала йыхвиский волостной специалист по благоустройству Лийви Мельдер.

В этом году все растения выбраны с таким расчетом, чтобы в разгар лета не пришлось их менять, поэтому и выбор не совсем традиционный. "Конкуренция в этой сфере тоже невелика, и поскольку тендер затянулся, то совсем свободных рук при выборе материала для посадки у нас не было. Приходилось брать то, что было. Однако тем интереснее и непривычнее, наверное, получится", - отметила Лийви Мельдер.