ФОТО ДНЯ ⟩ В преддверии Дней города в Йыхви высаживают цветы

Сейчас весной повсюду идет посадка цветов, исключением не является и Йыхви, где высаживают цветы в преддверии Дней города. Нынче исполняется 85 лет с того дня, когда Йыхви был назван городом.
- Надеемся на лучшее, что и ампели к этому времени будут развешены, а если с этим и получится задержка, то к началу июня они появятся наверняка, - сказала йыхвиский волостной специалист по благоустройству Лийви Мельдер.
В этом году все растения выбраны с таким расчетом, чтобы в разгар лета не пришлось их менять, поэтому и выбор не совсем традиционный. "Конкуренция в этой сфере тоже невелика, и поскольку тендер затянулся, то совсем свободных рук при выборе материала для посадки у нас не было. Приходилось брать то, что было. Однако тем интереснее и непривычнее, наверное, получится", - отметила Лийви Мельдер.
На летнюю цветочную красоту Йыхви израсходует в общем 15000 евро. Насколько все удалось, будет видно в ближайшие дни. "Сейчас похоже, что к Дням города полностью расцветут также посаженные на променаде яблони, и город в дни праздника будет действительно красивым", - сказала Лийви Мельдер.