Авторам петиции о снятии ограничений с российских граждан предложили обратиться в Кремль

В декабре прошлого года петиция о снятии ограничений на получение виз для граждан России, у которых в Эстонии осталась недвижимость, появилась на сайте rahvaalgatus.ee.

"По информации МИД Эстонии, граждане РФ, имеющие жилье в Эстонии и въезжающие в страну на основании шенгенской визы (тип С), составляют около 4.5 тысяч человек. Собственники жилья хотели бы очередной раз заверить власти Эстонии в своей лояльности действующему законодательству и намерении его безоговорочно соблюдать", - говорится в петиции.

"Просим пересмотреть ситуацию, в которой оказались россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, которым, как известно, с 18.08.2022 был запрещен въезд в страну с визами, выданными государствами Шенгенского соглашения", - под этим обращением поставили электронные подписи 1133 человека.

В решении конституционной комиссии, опубликованном 16 мая, говорится, что "Решено решить поставленную в обращении проблему иным путем".

- Владение недвижимостью в Эстонии для российских граждан не является правом, вытекающим из нашей конституции, - сказал председатель Конституционной комиссии Игорь Таро. - Если описанная в петиции ситуация, связанная с невозможностью содержать недвижимость или покрывать долги, начнет создавать проблемы для людей, живущих в Эстонии, следует подумать о ее разрешении в интересах людей, живущих в Эстонской Республике.

Согласно решению Комиссии, создание предпосылок для снятия санкций и ограничений зависит от действий Российской Федерации, поэтому авторы коллективной петиции должны обратиться к властям РФ и потребовать от Российской Федерации прекратить войну и соблюдать нормы международного права.