Из-за учений 18 мая на шоссе Таллинн-Нарва появится контрольно-пропускной пункт

Для проведения учений Сил обороны 18 мая временно закроют участок шоссе Таллинн-Нарва, - сообщает ERR.
Крупнейшие учения Сил обороны "Весенний шторм" проходят в основном в северной части Эстонии и приведут к частичной реорганизации движения на дорогах.
Ограничения передвижения затронут 58-63-й километр шоссе, где появится контрольно-пропускной пункт (КПП), в результате чего дорожное движение будет реорганизовано.
На данном отрезке Нарвского шоссе будут действовать следующие ограничения:
06:00-10:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейыэ
10:00-20:00 – КПП активен, дорога открыта с ограничениями по скорости
20:00-00:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейыэ
Доступ оперативным службам будет обеспечен. Силы обороны обращают внимание водителей на то, что ограничения могут замедлить движение транспортного потока.
Учения, в которых участвуют 14 000 военнослужащих, завершатся 26 мая.