Из-за учений 18 мая на шоссе Таллинн-Нарва появится контрольно-пропускной пункт

Крупнейшие учения Сил обороны "Весенний шторм" проходят в основном в северной части Эстонии и приведут к частичной реорганизации движения на дорогах.

Ограничения передвижения затронут 58-63-й километр шоссе, где появится контрольно-пропускной пункт (КПП), в результате чего дорожное движение будет реорганизовано.

На данном отрезке Нарвского шоссе будут действовать следующие ограничения:

06:00-10:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейыэ

10:00-20:00 – КПП активен, дорога открыта с ограничениями по скорости

20:00-00:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейыэ

Доступ оперативным службам будет обеспечен. Силы обороны обращают внимание водителей на то, что ограничения могут замедлить движение транспортного потока.