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Для родителей и учеников Ида-Вирумаа проведут инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение

Северное побережье
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Лестница эстонского языка в Иллукаской школе.
Лестница эстонского языка в Иллукаской школе. Фото: Matti Kämärä

Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые состоятся сегодня, 17 мая в Силламяэ и Нарве и завтра, 18 мая в Йыхви и Кохтла-Ярве.

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на информационные часы приглашаются как родители, так и учителя.

- В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними, - сказал Дуболазов. - Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы.

Представители Родителей программы языкового погружения также примут участие и поделятся своим опытом.

Информационные часы состоятся:

В Силламяэской гимназии в среду, 17 мая, в 17:00

В Нарвской Кренгольмской гимназии в среду, 17 мая, в 19:00

В Йыхвиской русской основной школе в четверг, 18 мая, в 17:00

В Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе в четверг, 18 мая, в 19:00

Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod

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