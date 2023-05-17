Жителей Ида-Вирумаа ознакомили с планом участка дороги Хальяла-Кукрузе

Весной в ходе общественных обсуждений, проведенных в общей сложности в девяти самоуправлениях Ляэне и Ида-Вирумаа, местные жители внесли несколько практических предложений по детальной планировке участка дороги Хальяла-Кукрузе. Следующим шагом является проведение исследований для определения возможных альтернативных маршрутов.
По словам Анны Мартин, советника Департамента территориального планирования Министерства финансов, интерес к общественным обсуждениям был относительно высоким.
- Встречи были практичными и конструктивными. Люди в основном знали о необходимости строительства участка дороги, а вопросы, как и ожидалось, были очень практическими и, прежде всего, касались условий движения, - сказала Анна Мартин.
Мартин считает положительным то, что в ходе публичных обсуждений можно было информировать людей о возможных изменениях на столь ранней стадии и запрашивать отзывы по важным для людей аспектам.
- Местные жители не указали на необходимость существенных изменений в критериях или принципах планирования дорог. Было сочтено важным, чтобы дорога полностью поддерживала местную жизнь и бизнес и улучшала мобильность, - отметила Мартин.
По ее словам, с одной стороны, люди были обеспокоены тем, что весь процесс планирования занимает много времени, что затрудняет принятие решений о будущем частной собственности. С другой стороны, было предложено тщательно рассмотреть все предложения и приложить усилия для поиска наиболее подходящего решения.
- Мы пояснили, что при составлении вариантов маршрута обязательно будут учитываться социально-экономические критерии и критерии мобильности, т. е. рабочие места и службы, зоны отдыха, какие будут изменения в схеме движения, - подтвердила Мартин.
На общественных собраниях также рассматривались меры по передаче земли и компенсациям, но, по словам Мартин, на этот вопрос можно будет ответить только тогда, когда будет выбран маршрут и станет ясно, кого и в какой степени он затрагивает. Были те, кто сомневался в необходимости 2+2 полосы движения, но и на этот вопрос ответ будет дан только тогда, когда закончится процесс планирования и будут приняты конкретные инвестиционные решения.
- Ширина дороги и скорость строительства зависят от финансовых возможностей страны, частоты движения и потребностей. Сегодня маршрут 2+2 планируется для того, чтобы было понятно, какой может быть максимальная потребность в земле, и тем самым дать местным жителям уверенность в том, что в будущем коридор не будет расширяться, - пояснила Мартин.
Ожидается, что следующие общественные слушания состоятся примерно через полтора года, то есть в начале 2025 года, когда будут разработаны предварительные варианты маршрута. Со всеми землевладельцами, непосредственно затронутыми новым дорожным коридором, свяжутся лично.
Информацию о процессе планирования можно найти на сайте www.haljalakukruse.ee.
О проекте:
Строительство дороги состоит из следующих этапов:
Согласование стартовых точек (завершено);
Предварительный выбор места (начальный этап);
Подготовка подробного решения;
Составление плана;
Проектирование и строительство дорог.
В зону планирования входят: города Кохтла-Ярве и Раквере, а также волости Раквере, Хальяла, Виру-Нигула, Винни, Луганус, Йыхви и Тойла. Насколько новая дорога будет проходить через эти районы, будет выявлено в ходе текущего процесса планирования и проведенных исследований.
Правительство примет решение о выборе маршрута примерно через три года. Строительство дороги начнется не ранее чем через 10 лет, а завершение участка - не позднее 2050 года.