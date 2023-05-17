Жителей Ида-Вирумаа ознакомили с планом участка дороги Хальяла-Кукрузе

По словам Анны Мартин, советника Департамента территориального планирования Министерства финансов, интерес к общественным обсуждениям был относительно высоким.

- Встречи были практичными и конструктивными. Люди в основном знали о необходимости строительства участка дороги, а вопросы, как и ожидалось, были очень практическими и, прежде всего, касались условий движения, - сказала Анна Мартин.

Мартин считает положительным то, что в ходе публичных обсуждений можно было информировать людей о возможных изменениях на столь ранней стадии и запрашивать отзывы по важным для людей аспектам.

- Местные жители не указали на необходимость существенных изменений в критериях или принципах планирования дорог. Было сочтено важным, чтобы дорога полностью поддерживала местную жизнь и бизнес и улучшала мобильность, - отметила Мартин.

По ее словам, с одной стороны, люди были обеспокоены тем, что весь процесс планирования занимает много времени, что затрудняет принятие решений о будущем частной собственности. С другой стороны, было предложено тщательно рассмотреть все предложения и приложить усилия для поиска наиболее подходящего решения.

- Мы пояснили, что при составлении вариантов маршрута обязательно будут учитываться социально-экономические критерии и критерии мобильности, т. е. рабочие места и службы, зоны отдыха, какие будут изменения в схеме движения, - подтвердила Мартин.