Трудовых лагерей в Кохтла-Ярве летом не будет

По словам директора молодежного центра Алисы Линтер, в прошлые годы инициаторы получали поддержку от городских властей - 2,5 тысячи евро, что хватало на зарплату 30 человек, занятых на благоустройстве города. Подростков, желающих получить первый трудовой опыт и заработать денег на карманные расходы, всегда было намного больше, чем организаторы могли принять.

- В этом году бюджет города напряженный и средств на зарплату ребят не нашлось, рассчитывать на помощь спонсоров тоже не приходится, - объясняет Алиса Линтер. - Нам выделили деньги лишь на организацию кружковой работы, которая начнется после каникул. Кроме того, практика показала, что найти посильную работу для школьников в городе все более проблематично, поэтому приняли решение не формировать в этом году трудовые отряды.