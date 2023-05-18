Трудовых лагерей в Кохтла-Ярве летом не будет

Традицию проведения трудовых лагерей, которую четыре года назад возродил Кохтла-Ярвеский молодежный центр, поставят на паузу - предстоящим летом отряды формировать не будут.
По словам директора молодежного центра Алисы Линтер, в прошлые годы инициаторы получали поддержку от городских властей - 2,5 тысячи евро, что хватало на зарплату 30 человек, занятых на благоустройстве города. Подростков, желающих получить первый трудовой опыт и заработать денег на карманные расходы, всегда было намного больше, чем организаторы могли принять.
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