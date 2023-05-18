Чт, 18.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Трудовых лагерей в Кохтла-Ярве летом не будет

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Трудотрядовцам летом находили дела на городских улицах и на территории молодежного центра.
Трудотрядовцам летом находили дела на городских улицах и на территории молодежного центра. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Традицию проведения трудовых лагерей, которую четыре года назад возродил Кохтла-Ярвеский молодежный центр, поставят на паузу - предстоящим летом отряды формировать не будут.

По словам директора молодежного центра Алисы Линтер, в прошлые годы инициаторы получали поддержку от городских властей - 2,5 тысячи евро, что хватало на зарплату 30 человек, занятых на благоустройстве города. Подростков, желающих получить первый трудовой опыт и заработать денег на карманные расходы, всегда было намного больше, чем организаторы могли принять.

- В этом году бюджет города напряженный и средств на зарплату ребят не нашлось, рассчитывать на помощь спонсоров тоже не приходится, - объясняет Алиса Линтер. - Нам выделили деньги лишь на организацию кружковой работы, которая начнется после каникул. Кроме того, практика показала, что найти посильную работу для школьников в городе все более проблематично, поэтому приняли решение не формировать в этом году трудовые отряды.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх