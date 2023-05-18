Музей сланца зовет поиграть, потанцевать и написать картину сланцевым маслом

Вниманию гостей предложат не только постоянную музейную экспозицию и выставку картин в Белом зале, но и множество разнообразных развлечений.

В 18.00 стартует игра-ориентирование "Узнайте родной город" - с 18.00 до 19.30 в Белом зале можно получить анкету и карту с указанием мест, которые следует найти и получить отметки. Среди участников будут разыграны призы. Тем, кто не пожелает активно двигаться, предложат различные мастер-классы на месте. Здесь также можно будет встретиться с художниками и даже заказать портрет.

С 18.00 до 20.00 на улице пройдет урок живописи от Ольги Жарковой, под ее руководством можно будет создать картину сланцевым маслом. Так как количество участников ограничено, желающих просят заранее зарегистрироваться по телефону 5334 0280.

В 20.00 и 21.30 представит программу "Вечный двигатель" руководитель виртуального музея Ольга Жаркова.