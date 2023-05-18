Музей сланца зовет поиграть, потанцевать и написать картину сланцевым маслом

Разнообразную программу к Ночи музеев 20 мая подготовили сотрудники Кохтла-Ярвеского музея сланца, где с 18.00 до 23.00 будет открыта постоянная экспозиция, а в галерее "Белый зал" до 22.00 увлекательное занятие найдется для посетителей всех возрастов. Отдавая дань Году движения, здесь предложат не только визуальные, но и другие впечатления.
Вниманию гостей предложат не только постоянную музейную экспозицию и выставку картин в Белом зале, но и множество разнообразных развлечений.
В 18.00 стартует игра-ориентирование "Узнайте родной город" - с 18.00 до 19.30 в Белом зале можно получить анкету и карту с указанием мест, которые следует найти и получить отметки. Среди участников будут разыграны призы. Тем, кто не пожелает активно двигаться, предложат различные мастер-классы на месте. Здесь также можно будет встретиться с художниками и даже заказать портрет.
С 18.00 до 20.00 на улице пройдет урок живописи от Ольги Жарковой, под ее руководством можно будет создать картину сланцевым маслом. Так как количество участников ограничено, желающих просят заранее зарегистрироваться по телефону 5334 0280.
В 20.00 и 21.30 представит программу "Вечный двигатель" руководитель виртуального музея Ольга Жаркова.
В 20.45 откроется мастерская кантри-танцев, все желающие могут присоединиться, чтобы научиться движениям и станцевать общий танец.