В Ночь музеев в йыхвиской церкви можно услышать финский госпел-хор и историю семьи фон Таубе

В йыхвискую Ночь музеев в Йыхвиской церкви св. Михаила состоится встреча с прямым потомком одного из самых известных средневековых вассальных родов фон Таубе Тимо Хелленбергом, который вместе с историком Валло Реймаа ознакомит с историей этого достойного рода, восходящей к временам восстания Юрьевой ночи.

Рассказ о начале семейной истории фон Таубе в древнем Алутагуземаа начнется в 17.30.

- Представителями рода Таубе были построены замки Эдизе и Пуртсе, а в Средневековье им принадлежала и мыза Пюсси, где, вероятно, также располагался укрепленный господский дом. Над главным входом в йыхвискую церковь и по сей день находится самый старый из известных гербов рода. По словам историка Виллема Раама, знаменитая легенда о двух братьях, связанная с историей возникновения йыхвиской церкви, была вдохновлена именно родом Таубе, - рассказала руководитель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.

Хоровая и органная музыка

Поскольку одним из представителей рода Таубе является Эверт Тоб, известный создатель шведских народных песен, в программу Ночи музеев в Йыхви включена также музыка.

Благодаря содействию Тимо Хелленберга состоится концерт церковного хора "Pietari & Kalat" прихода Лемпяаля в Финляндии, начало в 17.00. Репертуар хора состоит в основном из госпела. Хор выступал в Финляндии, Эстонии, Швеции и Великобритании.