В Ночь музеев в йыхвиской церкви можно услышать финский госпел-хор и историю семьи фон Таубе

В традиционную Ночь музеев, в субботу, 20 мая с 17.00 до 22.00 Йыхвиская церковь-крепость и музей ждут любителей музыки и истории под своими средневековыми сводами.
В йыхвискую Ночь музеев в Йыхвиской церкви св. Михаила состоится встреча с прямым потомком одного из самых известных средневековых вассальных родов фон Таубе Тимо Хелленбергом, который вместе с историком Валло Реймаа ознакомит с историей этого достойного рода, восходящей к временам восстания Юрьевой ночи.
Рассказ о начале семейной истории фон Таубе в древнем Алутагуземаа начнется в 17.30.
- Представителями рода Таубе были построены замки Эдизе и Пуртсе, а в Средневековье им принадлежала и мыза Пюсси, где, вероятно, также располагался укрепленный господский дом. Над главным входом в йыхвискую церковь и по сей день находится самый старый из известных гербов рода. По словам историка Виллема Раама, знаменитая легенда о двух братьях, связанная с историей возникновения йыхвиской церкви, была вдохновлена именно родом Таубе, - рассказала руководитель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
Хоровая и органная музыка
Поскольку одним из представителей рода Таубе является Эверт Тоб, известный создатель шведских народных песен, в программу Ночи музеев в Йыхви включена также музыка.
Благодаря содействию Тимо Хелленберга состоится концерт церковного хора "Pietari & Kalat" прихода Лемпяаля в Финляндии, начало в 17.00. Репертуар хора состоит в основном из госпела. Хор выступал в Финляндии, Эстонии, Швеции и Великобритании.
Традиционно в Ночь музеев будет возможность послушать органную музыку в исполнении Светланы Кекишевой, начало в 19.00. При содействии художника Аарне Ханни в Йыхвиской церкви св. Михаила будет открыта выставка выпускных работ учащихся Кохтла-Ярвеской школы искусств "Конец или начало". Общество Йыхвиского музея экспонирует в церкви выставку об известных людях Йыхви.
Общество Йыхвиского музея также предложит любителям истории и семьям поучаствовать в викторине, которая начнется в 18.30 на церковном кладбище, а также увлекательную игру по спортивному ориентированию для молодежи под руководством "молодых орлов" Йыхвиского отделения Алутагузеской дружины "Кайтселийта".
"Движение в ночи"
Музей Йыхвиской церкви-крепости будет открыт с 17.00 до 22.00, все желающие смогут посетить ходы в стенах церковной башни и помещение над сводами церкви. Вход бесплатный.
В этом году Ночь музеев называется "Движение в ночи". В Эстонии в Международную ночь музеев свои двери откроют более 150 музеев и институт памяти.
В Ида-Вирумаа приглашают в гости также Музей Ийзакуского кихельконда, Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца, Полярная мыза Кукрузе, Нарвская Александровская церковь, Нарвский музей мотоциклов "MotoNurk", художественная галерея Нарвского музея, Краеведческий музей Нарва-Йыэсуу и Силламяэский музей. Всю программу можно найти на сайте: muuseumioo.ee.