ОДИН ВОПРОС ⟩ Хочет ли Йыхви стать университетским городом?

- Вообще-то в этом нет ничего нового, пункт о высшем образовании в ней давно имеется. Какого-то определенного плана здесь нет, это просто концепция к 2030 году. В этой концепции есть, пожалуй, и другие голубые мечты. Если вообще не мечтать, то высоко тоже не взлетишь. Просто в этом документе отмечено, что у Йыхви могла бы быть такая амбиция, поскольку я уверен, что каждое второе самоуправление хотело бы стать университетским городом. Сейчас каких-то конкретных видов на это нет, однако они могут неожиданно возникнуть.