ОДИН ВОПРОС ⟩ Хочет ли Йыхви стать университетским городом?

В программе развития Йыхви о планах на будущее в сфере образования сказано, что регион Йыхви - Кохтла-Ярве предлагает отвечающее международным требованиям высшее образование, "важнейшим носителем которого является расположенное в Йыхви высшее учебное заведение вместе с научными и развивающими структурами".
Советник Йыхвиского волостного управления РЕЙН ЛУУЗЕ:
- Вообще-то в этом нет ничего нового, пункт о высшем образовании в ней давно имеется. Какого-то определенного плана здесь нет, это просто концепция к 2030 году. В этой концепции есть, пожалуй, и другие голубые мечты. Если вообще не мечтать, то высоко тоже не взлетишь. Просто в этом документе отмечено, что у Йыхви могла бы быть такая амбиция, поскольку я уверен, что каждое второе самоуправление хотело бы стать университетским городом. Сейчас каких-то конкретных видов на это нет, однако они могут неожиданно возникнуть.
Как, например, десять лет назад была идея перевести Академию внутренней обороны в Ида-Вирумаа. Тогда спрашивали информацию о возможном ее местоположении как в Йыхви, так и в Нарве, и мы были к этому готовы, хотя в итоге этой академии здесь так и не появилось. Только в Нарве появился учебный центр Академии внутренней обороны вместе с бассейном.