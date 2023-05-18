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Все ида-вируские хоры и оркестры заслужили пропуск на праздник

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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От Ида-Вирумаа на сцену Певческого поля выйдут 25 хоров. Снимок сделан на предварительной репетиции ида-вируских хоров мальчиков.
От Ида-Вирумаа на сцену Певческого поля выйдут 25 хоров. Снимок сделан на предварительной репетиции ида-вируских хоров мальчиков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уездные предварительные репетиции XIII Молодежного праздника песни прошли, и художественный комитет отобрал хоры и оркестры, которые выступят 2 июля под аркой эстрады Певческого поля. От Ида-Вирумаа на праздник проходят все коллективы, которые стремились туда попасть.

Из Ида-Вирумаа 25 хоров хотели попасть на певческую эстраду. Больше всего на праздник отправится малышовых хоров - 13. Кроме того, туда поедут шесть детских хоров, четыре хора мальчиков и два молодежных смешанных хора. В празднике песни от Ида-Вирумаа будут участвовать также два симфонических оркестра и два оркестра народных инструментов.

Испытание успешно пройдено

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