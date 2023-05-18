Все ида-вируские хоры и оркестры заслужили пропуск на праздник

Из Ида-Вирумаа 25 хоров хотели попасть на певческую эстраду. Больше всего на праздник отправится малышовых хоров - 13. Кроме того, туда поедут шесть детских хоров, четыре хора мальчиков и два молодежных смешанных хора. В празднике песни от Ида-Вирумаа будут участвовать также два симфонических оркестра и два оркестра народных инструментов.