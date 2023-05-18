В субботу утром в Йыхвиском парке можно будет познакомиться с птицами

Нынешний месячник охраны природы приглашает открыть для себя городскую природу; для начала в Йыхви участники познакомятся с обитающими в парке птицами.
В эту субботу Департамент окружающей среды и Агентство окружающей среды приглашают интересующихся в обзорный поход по Йыхвискому парку, чтобы научиться замечать и распознавать виды птиц, с которыми мы делим одну среду обитания, а также понять, что богатство жизни хорошо функционирует только в сотрудничестве с природой.
Во время похода можно будет научиться и тому, как вносить данные обзоров в базу данных природных наблюдений. Для этого надо будет взять с собой подключенный к интернету мобильный телефон, в который уже загружено приложение LVA. При возможности хорошо бы захватить с собой бинокль. Сбор - в 9.00 перед концертным домом, поход продлится два часа.
- Ценить природу начинают с того, что замечают ее, - сказала специалист по экологическому образованию из Департамента окружающей среды Реэт Кристиан. - Все чаще мы отмечаем, что в окружающей среде что-то меняется: обычно избегающие людей птицы, например ястребы, живут теперь в городских лесопарках. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть в городе лису. Скошенные газоны в городах начинают заменяться пестрыми цветочными лугами, обеспечивающими питанием опылителей, играющих, в свою очередь, важную роль в получении хорошего урожая яблок в городском саду.
Знаем ли мы, кто обитает рядом с нами в городе, поселке или большом домашнем саду? Знакомство с соседями начинается с того, что их замечаешь, будь то выглядывающий из дупла птенец дятла, насекомое на цветке, плавающая в пруду лягушка или растение с необычными цветками.
После того как заметили это, может возникнуть желание больше узнать об увиденном. Как называется увиденное, почему оно здесь поселилось, каковы его потребности? Может быть, в будущем получится сделать что-то во благо нового знакомого? Например, выставить в жаркий летний день во двор посудину с водой, из которой птица и пчела смогли бы утолить жажду; не сгребать некоторые листья под кустами или в углу сада, которые могут стать уютным зимним одеялом для земляных обитателей.
Мероприятия месячника охраны природы в Ида-Вирумаа
- 20 мая с 9.00 до 11.00 - обзорный поход по Йыхвискому парку под руководством Индара Цейнета из Ида-Вируского орнитологического клуба.
- 27 мая в 11.00 - лекция на тему пауков в Нарвском инфоцентре RMK, лектор - Полина Дегтяренко из Института экологии и географии ТУ.
- 28 мая с 11.00 до 15.30 - поход-открытие в глубины айдуских горных ландшафтов, организует ТОО "Matkajuht".
- 28 мая - вечер природы "Suur hall" с Ремо Сависааром в посетительском центре Алутагузеского национального парка. Речь пойдет о редко встречающейся в лесах Алутагузе бородатой неясыти.
- 11 июня с 13.00 до 16.00 - эксклюзивный поход на байдарках по Нарвской Венеции, организует "360 Kraadi".