В субботу утром в Йыхвиском парке можно будет познакомиться с птицами

В эту субботу Департамент окружающей среды и Агентство окружающей среды приглашают интересующихся в обзорный поход по Йыхвискому парку, чтобы научиться замечать и распознавать виды птиц, с которыми мы делим одну среду обитания, а также понять, что богатство жизни хорошо функционирует только в сотрудничестве с природой.

Во время похода можно будет научиться и тому, как вносить данные обзоров в базу данных природных наблюдений. Для этого надо будет взять с собой подключенный к интернету мобильный телефон, в который уже загружено приложение LVA. При возможности хорошо бы захватить с собой бинокль. Сбор - в 9.00 перед концертным домом, поход продлится два часа.

- Ценить природу начинают с того, что замечают ее, - сказала специалист по экологическому образованию из Департамента окружающей среды Реэт Кристиан. - Все чаще мы отмечаем, что в окружающей среде что-то меняется: обычно избегающие людей птицы, например ястребы, живут теперь в городских лесопарках. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть в городе лису. Скошенные газоны в городах начинают заменяться пестрыми цветочными лугами, обеспечивающими питанием опылителей, играющих, в свою очередь, важную роль в получении хорошего урожая яблок в городском саду.