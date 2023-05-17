Эрик Гамзеев: Горсобрания Эстонии нужно уберечь от духа "Русского мира"

"Абсурдно, что в один год граждане России и Беларуси могут избрать Путина или Лукашенко президентом государства-агрессора, а в другой год их голос определит, кто будет у власти в Таллинне, Нарве или Кохтла-Ярве". Эрик Гамзеев, главный редактор

Участие в выборах большого числа граждан государства-агрессора неизбежно определяет и темы местных выборов, с которыми идут ловить голоса. Результаты выборов в Рийгикогу в Ида-Вирумаа и в меньшей степени в Таллинне показали, что также среди избирателей, имеющих эстонское гражданство, немало сторонников прокремлевских взглядов. Логично, что их доля еще выше среди избирателей, являющихся гражданами России. Также среди неграждан с серыми паспортами, приостановление права голоса которых не стоит на повестке дня. В кризисной ситуации активность на выборах обычно выше.

Если избирательное право граждан России и Белоруссии не будет приостановлено, то через два года сторонники политики Кремля могут получить явный перевес в собраниях крупных городов Ида-Вирумаа. Тем более что некоторые крупные политические партии Эстонии так же прохладно относятся к местным выборам в Ида-Вирумаа, как и в предыдущие десятилетия. Ведь эстоноязычные избиратели в этих городах все равно в меньшинстве.

К каким последствиям это приведет и какие противостояния между государственной и местной властью придется тогда решать, может себе представить каждый. В любом случае, с точки зрения государства, это было бы хуже, чем если бы этой весной в Рийгикогу избрали, например, Айво Петерсона или Михаила Стальнухина. Какая-то доза прокремлевщины так или иначе попадет в местные горсобрания, но если эту концентрацию можно уменьшить, то это нужно сделать.