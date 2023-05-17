Эрик Гамзеев: Горсобрания Эстонии нужно уберечь от духа "Русского мира"

На следующих выборах в собрания местных самоуправлений Эстонии граждан России и Беларуси, проживающих здесь постоянно, не должно быть среди избирателей.
Основание одновременно моральное и рациональное.
Было бы неуместно, если бы граждане российского государства, устроившего резню и разрушения в Украине, имели привилегию решать в другой стране, кто будет находиться там у власти. Ведь местные самоуправления являются частью системы власти любого независимого государства.
К тому же, риторика России на протяжении десятилетий была агрессивной по отношению к соседям, и посредством пропаганды и прочего воздействия последовательно пытались распространить вирусную идеологию "Русского мира". В Эстонии это не принесло желаемых результатов, но и пустой затеей не осталось. Вспомним, к примеру, хотя бы бронзовые ночи в Таллинне, события, связанные с демонтажем нарвского танка, или нападение на украинских сторонников 9 мая этого года на эстонском берегу реки Нарвы.
Если Эстония обоснованно выступает за то, чтобы спортсмены из России и Белоруссии не могли участвовать в международных соревнованиях, то почему у граждан этих стран по-прежнему имеется возможность участвовать в здешней политической олимпиаде, то бишь в местных выборах? Хотя и не в качестве кандидатов, но все же в качестве избирателей.
Приостановка избирательного права хоть в какой-то степени стала бы знаком, что они как граждане также несут ответственность за те ужасы, которые их государство творит в Украине. Сейчас граждане России и Беларуси находятся в особом положении. В один год они могут избрать Путина или Лукашенко президентом страны-агрессора, в другой год их голос определит, кто будет у власти в Таллинне, Нарве или Кохтла-Ярве.
Основные аргументы сторонников сохранения избирательного права заключаются в том, что их доля голосов мала и не влияет на результат, а право голоса помогает им лучше вовлекаться в местную жизнь, и что они все-таки налогоплательщики.
В масштабах всей Эстонии доля голосов действительно не очень велика. Но, к примеру, граждане России составляют почти 40 процентов жителей Силламяэ, а в Нарве и Кохтла-Ярве - около 30 процентов.
Было бы ошибкой думать, что баллотирующиеся на местных выборах не учитывают настроения такой большой группы избирателей. Позиции и взгляды избирателей сильно влияют на местную политику.
Одним из ярких примеров этого является то, как на десятилетия застопорился переход на эстоноязычное образование в тех самоуправлениях, где большая доля граждан России. Как владельцы школ эти самоуправления не проявляли особого энтузиазма даже в том, чтобы по меньшей мере выпускники основной школы выучили эстонский язык. Для избирателей, уважающих идеологию "Русского мира", это не было важно. Их участие в местных выборах существенно не увеличило интеграцию, скорее, наоборот. А как налогоплательщики они не утратят никаких материальных благ в результате приостановки избирательного права.
Граждане России или Беларуси, настроенные проэстонски и желающие участвовать в местных выборах, успеют в оставшееся до выборов время отказаться от своего нынешнего гражданства и сдать экзамен на гражданство Эстонии.
После восстановления независимости Эстонии города Ида-Вирумаа стали быстро срастаться с остальной Эстонией в плане умонастроений. Ситуация изменилась во второй половине 1990-х годов, когда неграждане также получили право избирать муниципальные собрания. Отсюда началось противопоставление местной и государственной власти, что также затормозило развитие региона.
"Абсурдно, что в один год граждане России и Беларуси могут избрать Путина или Лукашенко президентом государства-агрессора, а в другой год их голос определит, кто будет у власти в Таллинне, Нарве или Кохтла-Ярве".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Участие в выборах большого числа граждан государства-агрессора неизбежно определяет и темы местных выборов, с которыми идут ловить голоса. Результаты выборов в Рийгикогу в Ида-Вирумаа и в меньшей степени в Таллинне показали, что также среди избирателей, имеющих эстонское гражданство, немало сторонников прокремлевских взглядов. Логично, что их доля еще выше среди избирателей, являющихся гражданами России. Также среди неграждан с серыми паспортами, приостановление права голоса которых не стоит на повестке дня. В кризисной ситуации активность на выборах обычно выше.
Если избирательное право граждан России и Белоруссии не будет приостановлено, то через два года сторонники политики Кремля могут получить явный перевес в собраниях крупных городов Ида-Вирумаа. Тем более что некоторые крупные политические партии Эстонии так же прохладно относятся к местным выборам в Ида-Вирумаа, как и в предыдущие десятилетия. Ведь эстоноязычные избиратели в этих городах все равно в меньшинстве.
К каким последствиям это приведет и какие противостояния между государственной и местной властью придется тогда решать, может себе представить каждый. В любом случае, с точки зрения государства, это было бы хуже, чем если бы этой весной в Рийгикогу избрали, например, Айво Петерсона или Михаила Стальнухина. Какая-то доза прокремлевщины так или иначе попадет в местные горсобрания, но если эту концентрацию можно уменьшить, то это нужно сделать.
В коалиционном соглашении говорится о намерении создать правовую базу для приостановления избирательного права граждан России и Беларуси на местных выборах. Это также должны поддержать оппозиционные "Отечество" и EKRE. Не хотелось бы верить, что до сих пор выступавшие против приостановки избирательного права соцдемы со стороны коалиции и Центристская партия со стороны оппозиции выступят единым фронтом в этом вопросе и потоком запросов парализуют работу Рийгикогу.