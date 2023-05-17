МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.05-25.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 25 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 18 мая
* В Нарвском Доме детского творчества (зимний сад) в 17.00 - "Музыка зимнего сада", заключительный концерт студии "Лабиринт".
* В Тойлаской гимназии в 18.00 - весенний концерт. Выступают учащиеся Тойлаской гимназии и Тойлаской музыкально-художественной школы.
* В Кохтла-Ныммеской школе в 18.30 - весенний концерт.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт: Ааре Сааль (баритон) и Кирилл Лисиенко (рояль). Вход бесплатный.
Пятница, 19 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: сбережем природу.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт вокальной студии "Magic Land". Билет - 5 евро.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - театр-студия "16. komnata": спектакль "Волшебник Изумрудного города". Вход свободный.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Летящей походкой", концерт танцевального коллектива "Antree". Возрастное ограничение 18+. Билет - 5 евро.
Суббота, 20 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: Ночь музеев. Ремонтируем старые машины.
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - благотворительный концерт "Kevademotsioonid" / "Весенние эмоции".
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - юбилейный концерт Александера Ласикова, посвященный Дню матери. Бесплатно. На мероприятие доставит автобус, отправление в 12.30 от Йыхвиского волостного управления.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - "Откройся!", отчетный концерт танцевального коллектива "Жемчужина". Билет - 3 евро.
* В Люганузеском народном доме в 15.00 - весенний концерт "Oleme koos" / "Мы вместе".
* В Йыхви в Михайловской церкви с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев: 17.00 - начало, концерт церковного хора "Pietari & Kalat" (Лемпяаля, Финляндия); 17.30 - Тимо Хелленберг и Валло Реймаа рассказывают о начале истории семьи фон Таубе в старом Алутагузе; 18.30 - викторина и игра для семей о начале церковных времен; 19.00 - Светлана Кекишева музицирует на органе.
* В Музее Ийзакуского кихельконда, Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, на Полярной мызе Кукрузе, в Нарвской Александровской церкви, Нарвском мотомузее "MotoNurk", художественной галерее Нарвского музея, Нарва-Йыэсууском краеведческом музее, Силламяэском музее с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев. Информация: muuseumioo.ee.
Воскресенье, 21 мая
* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Как Лиса с Зайцем друзьями стали", спектакль-игра театра "Ильмарине". Билет - 5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - отчетный концерт "EK Studio". Билет - 6 евро.
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт №1: Пяэру Оя и Индрек Круузимаа. Билет - 10 евро (со значком друга) и 15 евро. Автобус на мероприятие: от Йыхвиской библиотеки - в 17.00, от "Prestone" - в 17.15, от старой кохтла-ярвеской аптеки - в 17.20; плата - 5 евро туда-обратно. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Понедельник, 22 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - открытие фотовыставки "Teine vaade Hollandile" дипломата Маре Тропп и встреча с автором. Информация: тел. 5907 4760, Ольга Карп.
Вторник, 23 мая
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - отчетный концерт вокальной студии "Шансон".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - весенний концерт учеников хорового отделения Нарвской музыкальной школы. Билет - 2 евро.
Среда, 24 мая
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт Русского культурного общества "Надежда". Вход свободный.
* В Нарвском Доме детского творчества (киноконцертный зал) в 17.30 - театр-студия "16. komnata": спектакль "Куриный детектив". Вход свободный.
Четверг, 25 мая
* В Нарвском Доме детского творчества (киноконцертный зал) в 17.30 - театр-студия "16. komnata": спектакль "Чиполлино". Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 18 мая
* В Перьятси с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На Кренгольмской мануфактуре в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
Пятница, 19 мая
* У Полярной мызы Кукрузе в 11.00 - старт велопохода зеленых "Kuidas elad, Narva?" / "Как живешь, Нарва?". Информация: rattaretked.ee.
Суббота, 20 мая
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 9.00 - этап Вирумааской серии по диск-гольфу.
* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап серии смешанного волейбола.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - открытый чемпионат города Кохтла-Ярве по быстрым шахматам.
* От Кохтла-Ярвеского центра культуры (центр соревнования) в 11.00 стартует забег "Eastman".
* На Нарвской гребной базе в 12.00 - Нарвская гребная регата; день первый.
* В Витсику в 12.00 - соревнования метателей-ветеранов.
Воскресенье, 21 мая
* На Нарвской гребной базе в 10.00 - Нарвская гребная регата; день второй.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих человек. Новые команды просим зарегистрироваться до 20 мая по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
Понедельник, 22 мая
* В Вокаском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Вторник, 23 мая
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.
Среда, 24 мая
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Нарве в Рийгикюла с 18.00 до 19.00 открыт старт Нарвской среды ориентирования.
* В Паннъярвеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Четверг, 25 мая
* В Ийзаку с 18.00 до 20.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 18 мая
* В Нарве с Петровской площади в 17.00 стартует автобусно-пешеходная экскурсия "Ajalugu kivis. Narva matusepaigad" / "История в камне. Захоронения Нарвы" (на русском языке).
Пятница, 19 мая
* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - "Tähelepanu, valmis olla, start!", стильная вечеринка самодеятельности. Ведущий вечера и дискор Марко Пилле. Полные спортивного здоровья представления и развлечения в честь Года движения. Билет - 15 евро (при наличии мест). Для самодеятельных коллективов Алутагузеской волости - бесплатно. Информация: huvikeskus@alutagusevald.ee, тел 336 6963.
Суббота, 20 мая
* Во внутреннем дворе и на стадионе Ахтмеской основной школы с 11.00 до 13.00 - семейный день "Üks päev keskajal" / "Один день в Средние века".
* В спа-отеле "Toila" с 12.00 - день открытых дверей: экскурсии, турнир по мини-гольфу, деятельность для детей. Информация: toilaspa.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в рамках фестиваля рассказчиков "Ööbikuööd" / "Соловьиные ночи" - банный день: 13.00 - в библиотеке банные байки мужчин из Кадрина, банной столицы; 14.00-16.00 - перед библиотекой церемония присяги Рейна Сикка в качестве министра бани, баня хутора Орава, баня и бассейн с холодной водой от "Кайтселийта", баня-палатка и бочка с горячей водой с хутора Рабаталу, метание топора под руководством Кароль Райдма, обучение пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Мероприятие бесплатное. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Шоу продолжается". Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.
Понедельник, 22 мая
* В Кохтла-Нымме у именной скамьи Рихарда Роодена (сбор на стадионе Кохтла-Ныммеской школы) в 16.00 - встреча, посвященная 100-летию выдающегося спортсмена Рихарда Роодена.
Среда, 24 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Кийкласком народном доме в 17.00 - общинный день деревни сказок.
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