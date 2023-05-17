МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.05-25.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Паннъярвеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

Четверг, 25 мая

* В Ийзаку с 18.00 до 20.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 18 мая

* В Нарве с Петровской площади в 17.00 стартует автобусно-пешеходная экскурсия "Ajalugu kivis. Narva matusepaigad" / "История в камне. Захоронения Нарвы" (на русском языке).

Пятница, 19 мая

* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - "Tähelepanu, valmis olla, start!", стильная вечеринка самодеятельности. Ведущий вечера и дискор Марко Пилле. Полные спортивного здоровья представления и развлечения в честь Года движения. Билет - 15 евро (при наличии мест). Для самодеятельных коллективов Алутагузеской волости - бесплатно. Информация: huvikeskus@alutagusevald.ee, тел 336 6963.

Суббота, 20 мая

* Во внутреннем дворе и на стадионе Ахтмеской основной школы с 11.00 до 13.00 - семейный день "Üks päev keskajal" / "Один день в Средние века".

* В спа-отеле "Toila" с 12.00 - день открытых дверей: экскурсии, турнир по мини-гольфу, деятельность для детей. Информация: toilaspa.ee.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в рамках фестиваля рассказчиков "Ööbikuööd" / "Соловьиные ночи" - банный день: 13.00 - в библиотеке банные байки мужчин из Кадрина, банной столицы; 14.00-16.00 - перед библиотекой церемония присяги Рейна Сикка в качестве министра бани, баня хутора Орава, баня и бассейн с холодной водой от "Кайтселийта", баня-палатка и бочка с горячей водой с хутора Рабаталу, метание топора под руководством Кароль Райдма, обучение пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Мероприятие бесплатное. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Шоу продолжается". Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.

Понедельник, 22 мая

* В Кохтла-Нымме у именной скамьи Рихарда Роодена (сбор на стадионе Кохтла-Ныммеской школы) в 16.00 - встреча, посвященная 100-летию выдающегося спортсмена Рихарда Роодена.

Среда, 24 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Кийкласком народном доме в 17.00 - общинный день деревни сказок.

Фото: Eesti Kultuurkapital