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"Järve Biopuhastus" продолжает очистку водосистем в Сомпа

Ирина Кивисельг
, журналист
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Пока хлорирование систем общего пользования в Сомпа продолжается, жителям будут поставлять чистую воду в цистерне.
Пока хлорирование систем общего пользования в Сомпа продолжается, жителям будут поставлять чистую воду в цистерне. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ученые двух университетов подтвердили, что микроорганизмы, обнаруженные в водяном фильтре у жителей Сомпа, неопасны, но поставщик воды "Järve Biopuhastus" продолжает очистку водных систем в Сомпа и ищет возможность для замены фильтров у потребителей, где возникла проблема.

По словам производственного директора "Järve Biopuhastus" Андры Виллерс, 11 мая предприятие получило подтверждение ученых из разных университетов, у которых было общее мнение: консультант Тартуского колледжа TalTech, эмерит-профессор Мари Иваск и доктор биологии Тартуского университета Тармо Тимм определили, что в воде оказались энхитреи - малощетинковые черви (подкласс Oligochaeta) семейства Enchytraeidae, которые встречаются в большом количестве в почве, но иногда и в воде. Эта группа червей широко распространена в Эстонии.

Идентифицировано около 50 видов, возможно, их больше, но они пока недостаточно изучены в Эстонии. Они живут в почве и растительных остатках, предпочитая более влажные места обитания. Питаются умершими и разлагающимися веществами растительной органики, находящейся в почве. Некоторые виды могут жить и в донных отложениях водоемов. Они не разносят болезней, так как питаются растительностью и непатогенны.

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