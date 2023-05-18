"Järve Biopuhastus" продолжает очистку водосистем в Сомпа

Ученые двух университетов подтвердили, что микроорганизмы, обнаруженные в водяном фильтре у жителей Сомпа, неопасны, но поставщик воды "Järve Biopuhastus" продолжает очистку водных систем в Сомпа и ищет возможность для замены фильтров у потребителей, где возникла проблема.
По словам производственного директора "Järve Biopuhastus" Андры Виллерс, 11 мая предприятие получило подтверждение ученых из разных университетов, у которых было общее мнение: консультант Тартуского колледжа TalTech, эмерит-профессор Мари Иваск и доктор биологии Тартуского университета Тармо Тимм определили, что в воде оказались энхитреи - малощетинковые черви (подкласс Oligochaeta) семейства Enchytraeidae, которые встречаются в большом количестве в почве, но иногда и в воде. Эта группа червей широко распространена в Эстонии.
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