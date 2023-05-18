"Järve Biopuhastus" продолжает очистку водосистем в Сомпа

По словам производственного директора "Järve Biopuhastus" Андры Виллерс, 11 мая предприятие получило подтверждение ученых из разных университетов, у которых было общее мнение: консультант Тартуского колледжа TalTech, эмерит-профессор Мари Иваск и доктор биологии Тартуского университета Тармо Тимм определили, что в воде оказались энхитреи - малощетинковые черви (подкласс Oligochaeta) семейства Enchytraeidae, которые встречаются в большом количестве в почве, но иногда и в воде. Эта группа червей широко распространена в Эстонии.

Идентифицировано около 50 видов, возможно, их больше, но они пока недостаточно изучены в Эстонии. Они живут в почве и растительных остатках, предпочитая более влажные места обитания. Питаются умершими и разлагающимися веществами растительной органики, находящейся в почве. Некоторые виды могут жить и в донных отложениях водоемов. Они не разносят болезней, так как питаются растительностью и непатогенны.