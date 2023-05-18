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В Кохтла-Ярве на крышах детсадов и горуправы установят солнечные панели

Северное побережье
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Ни на одной из крыш кохтла-ярвеских детсадов солнечных панелей нет; правда, с февраля 2022 года электричество производит стена детсада "Karuke", появившаяся в результате конкурса инноваций.
Ни на одной из крыш кохтла-ярвеских детсадов солнечных панелей нет; правда, с февраля 2022 года электричество производит стена детсада "Karuke", появившаяся в результате конкурса инноваций. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Конкурс госпоставки на проектирование и установку солнечных парков в Кохтла-Ярве выиграла фирма "Solar Wheel", предложившая наименьшее предложение - 148000 евро без НДС.

306297,50 евро город получил, участвуя в проекте деятельности по адаптации к изменениям климата, а 54052,50 евро - самофинансирование.

Солнечные панели к концу текущего года должны появиться на крышах девяти детсадов и на здании городского управления.

Крайний срок - 1 апреля следующего года. Эти объекты для солнечного парка были выбраны в том числе и потому, что имеют плоские крыши.

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