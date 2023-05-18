В Кохтла-Ярве на крышах детсадов и горуправы установят солнечные панели

Конкурс госпоставки на проектирование и установку солнечных парков в Кохтла-Ярве выиграла фирма "Solar Wheel", предложившая наименьшее предложение - 148000 евро без НДС.
306297,50 евро город получил, участвуя в проекте деятельности по адаптации к изменениям климата, а 54052,50 евро - самофинансирование.
Солнечные панели к концу текущего года должны появиться на крышах девяти детсадов и на здании городского управления.
Крайний срок - 1 апреля следующего года. Эти объекты для солнечного парка были выбраны в том числе и потому, что имеют плоские крыши.
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