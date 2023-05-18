Чт, 18.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарве горел частный дом

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Машина спасателей. Снимок иллюстративный.
Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov /Põhjarannik

15 мая около полуночи в центр тревоги поступило сообщение о горящем частном доме на улице Сыпрузе в городе Нарва.

Когда прибыли спасатели, языки пламени вырывались из-под крыши. По словам прибывшего на место хозяина, в доме никого не было.

Пожар удалось потушить менее чем за два часа.

Причина возгорания выясняется.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх