СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарве горел частный дом

Северное побережьеНовостиСПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарве горел частный домСеверное побережье18 мая 2023, 00:00Facebook TwitterComments Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov /Põhjarannik15 мая около полуночи в центр тревоги поступило сообщение о горящем частном доме на улице Сыпрузе в городе Нарва.Когда прибыли спасатели, языки пламени вырывались из-под крыши. По словам прибывшего на место хозяина, в доме никого не было.Пожар удалось потушить менее чем за два часа.Причина возгорания выясняется.Facebook TwitterComments Ключевые словапожарНарвацентр тревоги Pекомендуем