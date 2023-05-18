Праздник песни и танца Йыхвиской основной школы собрал аншлаг в представительном зале города

Йыхвиская основная школа уже в 29-й раз организовала школьный праздник песни и танца, который в этом году назывался "Loome elu ilusaks" и на котором танцевали и пели несколько сотен учеников, учителей и приглашенные группы "Jõhvikamoos" и "Gevi", а также группа народного танца Йыхвиской гимназии "Jõhvikas".
Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон по окончании праздника в полном публики большом зале Йыхвиского концертного дома сказала, что она никогда раньше ни на одном школьном мероприятии не видела столько родителей. "Мы рады, что певцы и танцоры Йыхвиской основной школы объединяют здешние общины".
Михкельсон отметила, что такая довольно необычная традиция живет благодаря тому, что в Йыхвиской основной школе работают такие преданные руководители танцевальных коллективов, как Тийна Аасмяэ, Диана Вяхк, Керсти Смородина, Кая Коплиорг и неутомимый дирижер хоров Кюллике Шаповалов.