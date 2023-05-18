Праздник песни и танца Йыхвиской основной школы собрал аншлаг в представительном зале города

Йыхвиская основная школа уже в 29-й раз организовала школьный праздник песни и танца, который в этом году назывался "Loome elu ilusaks" и на котором танцевали и пели несколько сотен учеников, учителей и приглашенные группы "Jõhvikamoos" и "Gevi", а также группа народного танца Йыхвиской гимназии "Jõhvikas".