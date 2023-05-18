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Праздник песни и танца Йыхвиской основной школы собрал аншлаг в представительном зале города

Северное побережье
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Один из многочисленных танцевальных коллективов Йыхвиской основной школы.
Один из многочисленных танцевальных коллективов Йыхвиской основной школы. Фото: Jõhvi põhikool

Йыхвиская основная школа уже в 29-й раз организовала школьный праздник песни и танца, который в этом году назывался "Loome elu ilusaks" и на котором танцевали и пели несколько сотен учеников, учителей и приглашенные группы "Jõhvikamoos" и "Gevi", а также группа народного танца Йыхвиской гимназии "Jõhvikas".

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон по окончании праздника в полном публики большом зале Йыхвиского концертного дома сказала, что она никогда раньше ни на одном школьном мероприятии не видела столько родителей. "Мы рады, что певцы и танцоры Йыхвиской основной школы объединяют здешние общины".

Михкельсон отметила, что такая довольно необычная традиция живет благодаря тому, что в Йыхвиской основной школе работают такие преданные руководители танцевальных коллективов, как Тийна Аасмяэ, Диана Вяхк, Керсти Смородина, Кая Коплиорг и неутомимый дирижер хоров Кюллике Шаповалов.

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