ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Какова роль директора школы в местном собрании?

На протяжении многих лет время от времени возникали скандалы на почве отношений между местной властью и некоторыми директорами школ. В Ида-Вирумаа мы помним такие случаи прежде всего в городах - в Кохтла-Ярве, Кивиыли, Йыхви, Нарве. Эти истории не были одинаковыми, но все же были связаны с конфликтами с определенной долей политизации.
В сегодняшнем "Северном побережье" описана еще одна история о наэлектризованных отношениях между школьными директорами и городским руководством.
Политическая эксплуатация директоров школ уже много лет является актуальной проблемой в Ида-Вирумаа. Центристская партия, которая в течение многих лет наслаждалась здесь властью, прежде всего в городах, "приручила" многих директоров школ, которые баллотировались на местных выборах все же в списках власть имущих. Это была взаимовыгодная сделка: на местах ведь директор - известная личность и приносит списку голоса, взамен у него в свою очередь имеется оправданное ожидание, что в знак благодарности его школа не потеряется из финансового фокуса власти. И, конечно же, не нужно бояться за свое рабочее место.
Разумеется, немыслимо запретить директорам школ участвовать, к примеру, в работе местных собраний. Ведь они эксперты образовательной жизни, которых нельзя оставить в стороне. Как правило, образование охватывает довольно значительную часть местного бюджета, кое-где половину или даже больше. Все сводится в итоге к пониманию конкретным человеком своей роли как местного руководителя школы и политика, зачем он идет в местное собрание. Если цель состоит в том, чтобы занять более выгодное для себя или конкретного учебного заведения положение, то достаточно высока вероятность того, что такие директора в какой-то момент возьмут в заложники местную власть, если их интересы пересекутся с этой властью.