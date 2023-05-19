ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Какова роль директора школы в местном собрании?

В сегодняшнем "Северном побережье" описана еще одна история о наэлектризованных отношениях между школьными директорами и городским руководством.

Политическая эксплуатация директоров школ уже много лет является актуальной проблемой в Ида-Вирумаа. Центристская партия, которая в течение многих лет наслаждалась здесь властью, прежде всего в городах, "приручила" многих директоров школ, которые баллотировались на местных выборах все же в списках власть имущих. Это была взаимовыгодная сделка: на местах ведь директор - известная личность и приносит списку голоса, взамен у него в свою очередь имеется оправданное ожидание, что в знак благодарности его школа не потеряется из финансового фокуса власти. И, конечно же, не нужно бояться за свое рабочее место.