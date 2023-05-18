Интерес к восстановлению судоходного сообщения между Силламяэ и Котка имеется по обе стороны залива

На состоявшейся в начале мая в Нарва-Йыэсуу бизнес-конференции руководитель по маркетингу порта "HaminaKotka" Петра Куйтунен сказала, что и в Финляндии имеется интерес к восстановлению судоходства между Силламяэ и Котка. Однако в первую очередь надо оценить окупаемость и эффективность этой судоходной линии, потенциал объемов грузоперевозок и затем найти судоходную компанию. "Когда закрывается одна дверь, то открываются другие", - отметила она, указав на то, что из-за нападения России на Украину туризм между Финляндией и Россией значительно уменьшился и его могло бы частично заменить восстановление этой судоходной линии.