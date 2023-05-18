Чт, 18.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

С начала года горуправа Кохтла-Ярве поддержала 28 квартирных товариществ

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Вид Кохтла-Ярве.
Вид Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli

Ежегодно власти Кохтла-Ярве предусматривают в бюджете города 100 000 евро на поддержку квартирных товариществ.

Как сообщает RusErr, в этом году власти удовлетворили ходатайства 28 квартирных товариществ, выделив 95 358 евро на реновацию фасадов и крыш, 2560 евро на приведение в порядок территории, 1313 евро на озеленение и 769 евро на обслуживание электрооборудования, отопительной системы и вентиляции, сообщает официальный сайт города.

Все поступающие в дальнейшем и отвечающие требованиям ходатайства будут рассматриваться в следующем дотационном периоде, т. е. в 2024 году в порядке их поступления.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх