С начала года горуправа Кохтла-Ярве поддержала 28 квартирных товариществ

Ежегодно власти Кохтла-Ярве предусматривают в бюджете города 100 000 евро на поддержку квартирных товариществ.
Как сообщает RusErr, в этом году власти удовлетворили ходатайства 28 квартирных товариществ, выделив 95 358 евро на реновацию фасадов и крыш, 2560 евро на приведение в порядок территории, 1313 евро на озеленение и 769 евро на обслуживание электрооборудования, отопительной системы и вентиляции, сообщает официальный сайт города.
Все поступающие в дальнейшем и отвечающие требованиям ходатайства будут рассматриваться в следующем дотационном периоде, т. е. в 2024 году в порядке их поступления.
Ключевые слова