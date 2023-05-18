С начала года горуправа Кохтла-Ярве поддержала 28 квартирных товариществ

Как сообщает RusErr, в этом году власти удовлетворили ходатайства 28 квартирных товариществ, выделив 95 358 евро на реновацию фасадов и крыш, 2560 евро на приведение в порядок территории, 1313 евро на озеленение и 769 евро на обслуживание электрооборудования, отопительной системы и вентиляции, сообщает официальный сайт города.