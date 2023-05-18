Назначение спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа затягивается

Об этом в среду, 17 мая, во время парламентского инфочаса сообщил министр регионального развития, социал-демократ Мадис Каллас, отвечая на вопрос депутата Алексея Евграфова из фракции Центристской партии.

По словам Калласа, с этим не следует спешить, поскольку для начала следует как можно подробнее определить круг задач человека или учреждения, которое станет заниматься вопросами Ида-Вирумаа в качестве представителя правительства.

- Я совершенно точно не хотел бы называть представителя Ида-Вирумаа спецпредставителем. Думаю, что слово "спецпредставитель" уже ушло в историю. Скорее, я бы хотел, чтобы эта должность, это учреждение называлось представителем Ида-Вирумаа, выполняющим много разных задач, - сказал Мадис Каллас.

Он добавил, что тема представителя Ида-Вирумаа накануне обсуждалась в комиссии по вопросам сельской жизни, а на прошлой неделе - на встрече с руководителями местных самоуправлений Ида-Вируского уезда.

Из его ответа также следует, что коалиция все еще не согласовала институционную форму возможной должности спецпредставителя для Ида-Вирумаа