Правительство утвердило список из почти пятисот задач на четыре года

Впервые в программе действий отмечена связь целей правительства с целями долговременной стратегии развития государства Eesti 2035.

Программа действий правительства исходит из семи общих целей, определенных в коалиционном договоре: укрепление безопасности, обеспечение устойчивости государственных финансов, проведение зеленых реформ, сокращение регионального отставания, сокращение неравенства в доходах и увеличение количества лет здоровой жизни и продолжительности жизни, развитие персонального государства, обеспечение качественного образования.

Ряд важных задач, включенных в программу действий, правительство уже выполнило. Для достижения устойчивости государственных финансов парламенту были переданы четыре законопроекта, вносящие изменения в налоговую систему. Их общей целью является движение в сторону сбалансированного бюджета и покрытие возросших расходов на оборону.

Что касается укрепления военной обороноспособности, то правительство одобрило и передало в парламент поправку к закону, позволяющую в виде исключения в ускоренном порядке расширять полигоны Сил обороны.

Правительство также передало на обсуждение парламенту законопроект о равенстве браков и применении на практике закона о совместной жизни.