Уничтожив в Ида-Вирумаа редкое место гнездования орлана-белохвоста, неизвестный оказал застройщикам медвежью услугу

Департамент окружающей среды начал разбирательство, чтобы выяснить, кто спилил единственное зарегистрированное гнездовое дерево орлана-белохвоста, обнаруженное в зоне влияния трех запланированных ветропарков на северном побережье Ида-Вирумаа.
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Гнездо было обнаружено прошлой весной в ходе планировочных работ по строительству ветропарков между Люганузе и Кивиыли. В декабре его приехал осмотреть специалист по хищным птицам Пелле Меллов. Он установил, что гнездовое дерево недавно спилили бензопилой, а само гнездо оказалось под верхушечными ветвями упавшего ствола, пишет rus.postimees.
«Открывшаяся картина выглядела настолько шокирующей, как будто целью преступления было высмеять систему охраны природы, - отметил орнитолог. - Гнезда орлов и раньше бесследно исчезали с территорий недовольных землевладельцев, однако проявления такой открытой агрессии по отношению к орланам в Эстонии еще не было».
«Департамент окружающей среды относится к таким нарушениям и их расследованию очень серьезно, - добавила Кятлин Лизденис, руководитель Ида- и Ляэне-Вирумааского бюро Департамента окружающей среды. - В данный момент ведомство не располагает точной информацией о том, кто именно спилил дерево с гнездом, поскольку к этому району имеют отношение сразу несколько сторон. Для установления всех обстоятельств департамент начал производство по делу об административном правонарушении».
В соответствии с Законом об охране природы за такое деяние физическому лицу грозит штраф до 300 штрафных единиц или арест, а юридическому лицу - штраф до 3200 евро. Кроме того, в обоих случаях необходимо возместить экологический ущерб, который в данном случае составляет 3200 евро.
Министерство климата планировало увеличить сумму штрафов до 200 000-400 000 евро, но из-за протестов лесопромышленного сектора первоначальный план был сокращен в несколько раз.
По данным объединения Kotkaklubi, это было единственное известное на данный момент гнездо орлана-белохвоста на северном побережье Ида-Вирумаа. По размеру гнезда и аэрофотоснимкам Земельного департамента Меллов установил, что орланы обитали там уже как минимум семь лет.
Специалист приехал осмотреть гнездо по просьбе предпринимателя, планирующего в этом районе ветропарк. Тот хотел узнать, используется ли гнездо орланами. Кроме того, гнездо находилось в зоне влияния еще двух запланированных ветропарков, и владелец земли, на которой оно расположено, уже дал разрешение на застройку для одного из них.
«Нельзя точно сказать, кому именно мешал орлан-белохвост, - сказал орнитолог. - Застройщики по-своему трактуют Закон об охране природы, поэтому часто запрашивают такие оценки. Они думают, что если гнездо признают нежизнеспособным, то можно ослабить ограничения. Но на самом деле, если птицы там гнездились, значит, это место им подходит. Прошлой весной орланы были в гнезде, и один птенец вырос и начал летать».
«Спиленное гнездовое дерево - а это была сосна - было оставлено как семенное, и, учитывая большое количество подобных деревьев в этом районе, орлан-белохвост в ближайшие годы просто построит новое гнездо неподалеку от старого, - объяснил Меллов. - Поиск нового места для гнезда может занять несколько лет, но до тех пор Департаменту окружающей среды рекомендуется продолжать охранять прежнюю территорию гнездования. Пока новое гнездовье не найдено, застройщики ветропарка не смогут провести исследования по снижению воздействия, из-за чего процесс затянется и они потеряют время».