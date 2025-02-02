Уничтожив в Ида-Вирумаа редкое место гнездования орлана-белохвоста, неизвестный оказал застройщикам медвежью услугу

По данным объединения Kotkaklubi, это было единственное известное на данный момент гнездо орлана-белохвоста на северном побережье Ида-Вирумаа. По размеру гнезда и аэрофотоснимкам Земельного департамента Меллов установил, что орланы обитали там уже как минимум семь лет.

Специалист приехал осмотреть гнездо по просьбе предпринимателя, планирующего в этом районе ветропарк. Тот хотел узнать, используется ли гнездо орланами. Кроме того, гнездо находилось в зоне влияния еще двух запланированных ветропарков, и владелец земли, на которой оно расположено, уже дал разрешение на застройку для одного из них.

«Нельзя точно сказать, кому именно мешал орлан-белохвост, - сказал орнитолог. - Застройщики по-своему трактуют Закон об охране природы, поэтому часто запрашивают такие оценки. Они думают, что если гнездо признают нежизнеспособным, то можно ослабить ограничения. Но на самом деле, если птицы там гнездились, значит, это место им подходит. Прошлой весной орланы были в гнезде, и один птенец вырос и начал летать».

«Спиленное гнездовое дерево - а это была сосна - было оставлено как семенное, и, учитывая большое количество подобных деревьев в этом районе, орлан-белохвост в ближайшие годы просто построит новое гнездо неподалеку от старого, - объяснил Меллов. - Поиск нового места для гнезда может занять несколько лет, но до тех пор Департаменту окружающей среды рекомендуется продолжать охранять прежнюю территорию гнездования. Пока новое гнездовье не найдено, застройщики ветропарка не смогут провести исследования по снижению воздействия, из-за чего процесс затянется и они потеряют время».