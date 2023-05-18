Художественная галерея приглашает посетить обновленный макет Старой Нарвы

Ночь музеев - культурное событие, которое проходит раз в году субботним вечером в мае, когда десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии открывают свои двери. В эту ночь музеи и другие учреждения будут открыты с 18 до 23 часов, а символическая плата за вход составит всего 1 евро.

Также особенным подарком для широкой публики станет предпоказ макета Старой Нарвы, в обновлённых пространствах галереи, торжественное открытие которого состоится двумя днями позже.

В музейную ночь в Художественной галерее откроет двери зал, где на постоянной основе будет экспонироваться бумажный макет Старой Нарвы нарвского мастера Федора Шанцына. В течение года эта экспозиция будет дополняться предметами интерьеров из домов довоенной Нарвы, а также видами Нарвы, запечатленными на картинах, фотографиях и в графике, начиная с XIX века.

С 2020 по 2022 год макет находился в помещении бывшей мебельной фабрики Нарова, где отсутствовали необходимые климатические условия для безопасного экспонирования как макета, так и музейных предметов. В Художественной галерее Нарвского музея эти условия созданы, а месторасположение галереи в историческом центре Нарвы, в непосредственной близости от ратуши, позволит туристам проложить наиболее удобный маршрут для знакомства с историческим и художественным наследием Нарвы.

Обзорная экскурсия-знакомство с обновлённым макетом пройдёт в 19:00 и 20:00 на русском и эстонском языках. Участников также ждёт мастер-класс, где можно будет изготовить памятный сувенир-магнит в виде старинного здания. Количество мест в группах ограничено. Стоимость участия в экскурсии с мастер-классом - 4 евро.

Программа Ночи музеев в Художественной галерее:

18:00 - 23:00 Посещение экспозиции "Жизнь или карма?"

19:00 Экскурсия-знакомство с экспозицией "Макет Старой Нарвы" + мастер-класс по изготовлению магнита (на русском языке).