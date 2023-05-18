В Эстонии появится пособие на замену старых печей

По словам главного специалиста отдела наружного воздуха и излучения Ромарио Сиймера, печное отопление является одним из основных источников загрязнения воздуха в городах.

Пособие планируется предложить на обновление отопительного устройства или подключение к сети централизованного теплоснабжения. Приоритет будет отдаваться замене системы отопления на более экологичную альтернативу в виде теплового насоса или геотермального отопления, но сохранится и возможность запросить пособие на замену старой печи на новую и более экологичную.

- От печного отопления не обязательно отказываться, но стоит поменять печь на более новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов, - сказал Сиймет.

Пособие планируется предлагать в городах, где ожидаемое воздействие на качество воздуха и здоровье людей будет наибольшим. Города были выбраны на основе исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.

Предполагается, что компенсироваться будет от 50% до 70% стоимости замены печи, в зависимости от района.

В Йыхви, Кивиыли и Силламяэ пособие будет возможно получить по ставке 70%.

Для получения поддержки жилье заявителя должно быть сдано в эксплуатацию до 1 января 2010 года. Местное или точечное отопление должно быть внесено в строительный журнал как вид теплоснабжения жилого дома или его части, а твердое топливо как вид источника энергии.

В настоящее время министерство ожидает отзывов заинтересованных сторон о планируемой мере поддержки. В ближайшие месяцы Фонд предпринимательства и инноваций (ранее Kredex) объявит прием заявок открытым.