В Эстонии появится пособие на замену старых печей

Министерство климата надеется предоставить жителям густонаселенных районов долгожданную возможность уже этим летом обратиться за помощью в замене своей старой печи на воздушный тепловой насос или на новую, менее загрязняющую окружающую среду печь.
По словам главного специалиста отдела наружного воздуха и излучения Ромарио Сиймера, печное отопление является одним из основных источников загрязнения воздуха в городах.
Пособие планируется предложить на обновление отопительного устройства или подключение к сети централизованного теплоснабжения. Приоритет будет отдаваться замене системы отопления на более экологичную альтернативу в виде теплового насоса или геотермального отопления, но сохранится и возможность запросить пособие на замену старой печи на новую и более экологичную.
- От печного отопления не обязательно отказываться, но стоит поменять печь на более новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов, - сказал Сиймет.
Пособие планируется предлагать в городах, где ожидаемое воздействие на качество воздуха и здоровье людей будет наибольшим. Города были выбраны на основе исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.
Предполагается, что компенсироваться будет от 50% до 70% стоимости замены печи, в зависимости от района.
В Йыхви, Кивиыли и Силламяэ пособие будет возможно получить по ставке 70%.
Для получения поддержки жилье заявителя должно быть сдано в эксплуатацию до 1 января 2010 года. Местное или точечное отопление должно быть внесено в строительный журнал как вид теплоснабжения жилого дома или его части, а твердое топливо как вид источника энергии.
В настоящее время министерство ожидает отзывов заинтересованных сторон о планируемой мере поддержки. В ближайшие месяцы Фонд предпринимательства и инноваций (ранее Kredex) объявит прием заявок открытым.
Заявки могут быть поданы физическими лицами через среду электронной поддержки до исчерпания бюджета мероприятия. Мера с бюджетом в 18,5 млн евро предназначена для поддержки обновления отопительных приборов примерно в 1850 домах.