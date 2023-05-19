Нарвский аэродром может получить новую жизнь

Ида-Вирумааское инвестиционное агентство IVIA не планирует отказываться от идеи развития территории в районе поселка Ольгина под Нарвой, где находится старый аэродром. Сейчас идет процесс установления детальной планировки и разработана концепция будущего объекта, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Суть концепции в том, что это будет промышленный парк со взлетной полосой. То есть, это будет аэродром, где, в том числе, будут предусмотрены участки земли, которые могут быть интересны для логистических и производственных компаний, - сказал руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов, добавив, что на этих участках они могут строить свои предприятия.

Планируемый аэродром в основном будет предназначен для малой частной авиации, но инициаторы не исключают налаживание регулярной линии с финским городом Котка.

- Возможно, если анализ технико-экономической целесообразности покажет, что это работает, то и регулярное сообщение 10-15 местными самолетами между Нарвой и Котка. В этом смысле мы сейчас находимся практически в той же стадии, что и проработка пассажирского сообщения Котка – Силламяэ, - отметил Орлов.

Город Нарва-Йыэсуу, на территории которого находится как поселок Ольгина, так и старый аэродром, заинтересован в развитии этого проекта и не исключает активного участия в его реализации.

- На сегодняшний момент и на сегодняшней стадии реализации проекта мы действительно выступаем как самоуправление, на чьей территории идет развитие. В дальнейшем я не исключаю возможные варианты, и мы об этом говорили до инициирования детальной планировки, различных совместных НКО или целевых учреждений для того, чтобы уже оперировать этим построенным аэродромом, потому что город считает этот проект привлекательным, - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.