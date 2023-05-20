ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Евграфов

Над ролью представителя Ида-Вирумаа правительство корпит уже несколько месяцев после выборов. Такая фигура была включена в коалиционное соглашение, но чем должен заниматься этот представитель и каковы его полномочия, и самим министрам до сих пор непонятно. Не говоря уж о человеке, который бы подходил на эту должность - это тоже не в числе последних по важности.