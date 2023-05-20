ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Евграфов

Над ролью представителя Ида-Вирумаа правительство корпит уже несколько месяцев после выборов. Такая фигура была включена в коалиционное соглашение, но чем должен заниматься этот представитель и каковы его полномочия, и самим министрам до сих пор непонятно. Не говоря уж о человеке, который бы подходил на эту должность - это тоже не в числе последних по важности.
На этой неделе министр по делам регионов Мадис Каллас, отвечая на вопрос ида-вируского депутата от Центристской партии, бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, сказал, что эту должность только предстоит заполнить, "чтобы он был именно таким, каким на самом деле местная община ожидает".
Однако Евграфов также сам дал министру шпаргалку: "Представитель должен занимать как минимум позицию вице-канцлера, что позволит ему советоваться с другими министерствами и представлять на государственном уровне. Спецпредставитель должен уметь находить решения возникающих в уезде проблем, таких как безработица, развитие предпринимательства, укрепление систем образования и здравоохранения, развитие инфраструктуры и дальнейшая организация уездной деятельности по планированию".
Со своей стороны скажем, что если бы этот представитель смог решить хотя бы только проблему безработицы в уезде, эта должность уже окупилась бы с лихвой.