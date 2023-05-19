СТАТИСТИКА ⟩ Количество сделок с недвижимостью уменьшилось почти на четверть

Если в первом квартале 2022 года нотариусы заверили 19 521 сделку с недвижимостью, то в первом квартале этого года их было 15 275. Больше всего, на четверть и более, число сделок сократилось в Вырумаа, Йыгевамаа, Пылвамаа и Харьюмаа, сообщили в Нотариальной палате.

Картина в апреле этого года также была аналогична первому кварталу в годовом сравнении, так как количество подтверждений сделок с недвижимостью упало на 22%, с 6 862 сделок в апреле прошлого года до 5 334 сделок в этом году.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, снижение количества сделок с недвижимостью во многом связано с ухудшением экономической ситуации.

- Высокая инфляция, начавшаяся в прошлом году, продолжающееся повышение процентных ставок Европейским центральным банком и охлаждение экономики значительно замедлили динамику рынка недвижимости, - сказала Саар-Йохансон. - Безусловно, происходящее в экономике заставило и банки, и покупателей недвижимости стать достаточно осторожными, а из-за повышения процентных ставок максимально возможная сумма кредита уменьшилась, что в свою очередь охлаждает рынок недвижимости. Нотариусы также видят это в своей повседневной работе.

Объем всей служебной деятельности и услуг нотариусов также уменьшился в годовом сравнении, но снижение вдвое меньше, чем в случае сделок с недвижимым имуществом, т.е. на 11%. В первом квартале этого года было проведено 10 602 удаленных проверки операций или транзакций через видеомост, что на 6% меньше, чем год назад.