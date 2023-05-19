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По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 18 мая в Сомпа в результате конфликта 63-летний мужчина нанес удар острым предметом другому 54-летнему мужчине.

Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция в рамках криминального производства.

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