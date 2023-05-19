Северное побережьеНовостиПОЛИЦИЯ ⟩ В результате поножовщины в Сомпа пострадал мужчинаСеверное побережье19 мая 2023, 13:40Facebook TwitterComments Фото: ShutterstockПо сообщению Департамента полиции и погранохраны, 18 мая в Сомпа в результате конфликта 63-летний мужчина нанес удар острым предметом другому 54-летнему мужчине.Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция в рамках криминального производства.Facebook TwitterComments Ключевые слова поножовщина Pекомендуем