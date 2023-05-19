Масштабные учения изменят режим работы больницы в Ахтме

20 мая в Ахтмеском отделении Ида-Вирумаанской центральной больницы совместно с Силами обороны и скорой помощью пройдут масштабные учения. Его целью является разыграть и отработать ситуации, когда в больницу может одновременно попасть много пациентов скорой помощи, например, в случае крупного дорожно-транспортного происшествия.

В день учений местонахождение дежурной части изменится. С 9.00 утра прием пациентов ЭМО будет осуществляться в палаточном полевом госпитале, который находится на парковке перед зданием дома здоровья Ахтме (Ahtme tervisemaja) по адресу Ilmajaama 14

Администрация больницы просит следить за информационными щитами и дорожными знаками, а также рекомендует запастись временем при посещении больницы.