Единый кредитный регистр запустят в 2025 году

Как пишет RusErr, создаваемый Министерством финансов единый кредитный регистр должен дать кредитным организациям обзор задолженностей клиентов во всех финансовых учреждениях, позволив тем самым не допускать закредитованности людей.

Еще прошлым летом министерство надеялось, что платформа для обмена данными будет готова в 2024 году, но глава отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт сообщил в пятницу в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, что это произойдет не раньше 2025 года. Причиной задержки он назвал многочисленные консультации, а также различные страхи и опасения заинтересованных сторон.

- Во-первых, сложилось представление, что регистр будет служить только собственным интересам банков и что банки получат новых кредитных клиентов через этот регистр. Во-вторых, есть опасения, что эти данные начнут быстро утекать из этого регистра, - пояснил он.

По словам Аувяэрта, Министерство финансов закажет специальное исследование для того, чтобы развеять эти опасения. В рамках исследования должна быть определена наилучшая технология для ведения такого регистра. Министерство хочет получить результаты исследования не позднее начала следующего года, а Рийгикогу, по нынешнему плану, рассмотрит и примет соответствующий законопроект в следующем году.

- Сам регистр может быть запущен не ранее 2025 года, - сказал Аувяэрт.