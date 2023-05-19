Ограниченные возможности имеют почти десять процентов жителей Эстонии

Как пишет RusErr, число людей с ограниченными возможностями сильно разнится по уездам. Больше всего таких людей в Пыльвамаа и в целом в Юго-Восточной Эстонии, а меньше, например, в Харьюмаа.

Разница между уездами может быть связана с различиями в частоте обращений за установлением инвалидности, возрастом населения в регионе или различиями в проблемах со здоровьем, рассказала ERR советник Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Кристи Реканд.

Однако, по ее словам, принцип, согласно которому люди в любой точке Эстонии должны получать помощь, соответствующую их потребностям, важнее статистических показателей.

- Тот факт, что помощь более доступна в больших городах, определенно означает неравенство. И возможности местных самоуправлений также сильно отличаются, - сказала Реканд.

Тем не менее за последнее десятилетие в Эстонии в целом произошло некоторое снижение доли людей с ограниченными возможностями. Отчасти, например, в случае с трудоспособным населением, это может быть связано с реформой трудоспособности, которая вступила в силу в 2017 году, отметила Реканд.