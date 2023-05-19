Ограниченные возможности имеют почти десять процентов жителей Эстонии

Десять лет назад доля людей с ограниченными возможностями в населении Эстонии составляла 10,4%, в этом году - 9,1%.
Как пишет RusErr, число людей с ограниченными возможностями сильно разнится по уездам. Больше всего таких людей в Пыльвамаа и в целом в Юго-Восточной Эстонии, а меньше, например, в Харьюмаа.
Разница между уездами может быть связана с различиями в частоте обращений за установлением инвалидности, возрастом населения в регионе или различиями в проблемах со здоровьем, рассказала ERR советник Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Кристи Реканд.
Однако, по ее словам, принцип, согласно которому люди в любой точке Эстонии должны получать помощь, соответствующую их потребностям, важнее статистических показателей.
- Тот факт, что помощь более доступна в больших городах, определенно означает неравенство. И возможности местных самоуправлений также сильно отличаются, - сказала Реканд.
Тем не менее за последнее десятилетие в Эстонии в целом произошло некоторое снижение доли людей с ограниченными возможностями. Отчасти, например, в случае с трудоспособным населением, это может быть связано с реформой трудоспособности, которая вступила в силу в 2017 году, отметила Реканд.
- Цель заключалась в том, чтобы дать людям возможность вернуться в общество, людям, о которых мы как бы забыли или которых мы считали неспособными. Проблемой, конечно, является то, что многие люди могут работать только на гибких условиях и с неполной нагрузкой, но, к сожалению, в Эстонии таких рабочих мест все еще слишком мало. Многих людей нельзя задействовать именно потому, что не хватает работы с гибкими условиями и подходящей нагрузкой, которая бы их действительно устраивала, - пояснила Реканд.
Вице-канцлер по вопросам труда Министерства социальных дел Улла Саар подчеркнула, что в контексте реформы трудоспособности можно говорить о людях с пониженной трудоспособностью, которых, по ее словам, в 2020 году было более 100 000 человек.
Что касается проблемы, о которой упомянула Реканд, Саар признала, что постановка вопроса правильная.
- Рабочие места не всегда находятся там, где больше всего людей с пониженной трудоспособностью. И, конечно, вопрос заключается в мерах, как помочь людям получить работу, как продвигать гибкие возможности работы, удаленной работы, как государство может поддержать создание рабочих мест с помощью различных мер, - сказала она.
При этом, как отметила Саар, в целом реформу трудоспособности можно считать успешной.
- Рост числа людей, получающих пенсию по инвалидности и пособие по нетрудоспособности, замедлился. Когда доступ на рынок труда улучшается, способность людей справляться повышается, это также ведет к экономии средств государств. Фактически по всем этим пунктам цель в большей или меньшей степени была достигнута, - считает Саар.