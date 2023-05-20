ОПРОС ⟩ Пьете ли вы воду из-под крана?

Анна ЗИНЧЕНКО, пенсионер:
- У нас в Сомпа очень хорошая вода и самая вкусная, как говорят гости, которые приезжают из соседних районов или городов. Моя мама раньше работала в водоканале, и я знала, что раз в неделю воду хлорируют, но немного, вкуса хлора не ощущалось. Потом в Сомпа водоочистную станцию построили. Знаю, что недавно возникла проблема, но лишь в трех местах. На днях видела, как мужчина брал пробы, он сказал, что вода очень хорошая по всем параметрам. Я верю и не боюсь пить ее и сейчас.
Вячеслав СИРОТКИН, пенсионер:
- Не пью и не буду. Даже для приготовления еды использую только бутилированную воду. Живу в Кивиыли, то, что у нас течет из крана, пить невозможно - ржавчина, какая-то серая муть. После кипячения в кастрюле такой осадок, что быстро не очистить.
Виктор КУЗНЕЦОВ, пенсионер:
- Всегда пропускаю воду через фильтр, у меня есть специальный кувшин - наполняю и ставлю в холодильник. В Йыхви сейчас у нас хорошая вода, не боюсь ее пить, просто привык, наверное, так спокойнее.
Ирина ВОЛИНА, работник сферы обслуживания:
- Живу в Таллинне, но часто приезжаю в Ахтме к друзьям. Везде могу выпить воды из-под крана и не боюсь, что может случиться что-то плохое. Мне кажется, что на вкус в Ида-Вирумаа лучше, чем в столице.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА, помощник продавца:
- Не пью, потому что вообще воду не пью. Конечно, в приготовлении еды использую, но сначала отстаиваю в графине. Скажу, что в последние годы в Йыхви вода стала гораздо лучше, пить можно, но на всякий случай отстаиваю, все-таки немножко побаиваюсь.