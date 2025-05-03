ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Владимир Высоцкий

Высоцкий - и сам музыкант, учившийся как в Таллинне и Хельсинки, так и в Америке. Он преподает музыку в силламяэских школах и руководит тамошним центром культуры. Много лет устраивал в Силламяэ джазовые фестивали, а также удостоился титула "Деятеля года Ида-Вирумаа". Теперь же он еще масштабнее взялся за обогащение здешней культурной жизни, и результат оказался впечатляюще мощным.