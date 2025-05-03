Владимир Высоцкий нынешней зимой и весной заставил крутиться в Ида-Вирумаа такую концертную карусель, которая привела сюда множество музыкантов из разных стран, представляющих самые разные жанры, и в довершение всего - одного из фаворитов нынешнего конкурса "Евровидения" Томми Кэша. Довольно редко концертирующий в Эстонии рэпер выступил в Йыхвиском концертном доме с полным аншлагом. К тому же в Йыхви происходит не очень много таких мероприятий, отражать которые приезжает большая часть медийных каналов Эстонии.
Высоцкий - и сам музыкант, учившийся как в Таллинне и Хельсинки, так и в Америке. Он преподает музыку в силламяэских школах и руководит тамошним центром культуры. Много лет устраивал в Силламяэ джазовые фестивали, а также удостоился титула "Деятеля года Ида-Вирумаа". Теперь же он еще масштабнее взялся за обогащение здешней культурной жизни, и результат оказался впечатляюще мощным.
Благодаря подобным ему, масштабно и смело действующим локомотивам начинаний, жизнь в Ида-Вирумаа становится более яркой и интересной. Надеемся, что нынешний успех вдохновит его на создание и осуществление грандиозных планов и в будущем.