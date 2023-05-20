Анвар Самост: Дорожный ремонт, автомобили, дорожное движение - новая передовая линия политики

Перекрытие дорог в столице имеет и другие политические аспекты. В связи с планируемым новым правительством автоналогом всем стало ясно, что автомобиль - это не только транспортное средство или вершина достижений инженерного искусства, это теперь прежде всего и политический вопрос. Вопрос соотношения между вмешательством власти и свободой выбора человека.

Активисты, выступающие за то, чтобы уменьшить пользование автомобилями, путем ограничений и регуляций свести на нет применение двигателей внутреннего сгорания и заставить людей работать вблизи дома, не скрывают своего удовлетворения. Видишь, ведь можно перекрыть движение в центре города! Было бы лучше не открывать больше эти улицы для автомобильного движения, злорадно говорят они. Ездите на велосипедах, ведь в Эстонии погода не слишком плохая для этого даже в январе!

Действительно, лучше было бы, если бы в центре Таллинна стало меньше автомобилей и больше пространства для пешеходов, а также меньше шума и загрязнения. Но в случае сделанного в приказном порядке мы получим в результате много конфликтов, меньше свободы и пустоту в центре города. Гораздо правильнее было бы построить для организации автодвижения через центр города туннели и объезды, предоставив освободившееся пространство в центре города и на поверхности земли людям и коммерческим точкам, к которым следовало бы предложить также разные пути подхода.