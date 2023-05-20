Анвар Самост: Дорожный ремонт, автомобили, дорожное движение - новая передовая линия политики

Таллиннцам и другим людям, у которых часто появляются дела в центре столицы, по крайней мере до конца года придется маяться в дорожных пробках, вызванных крупнейшим за последние десятилетия дорожным ремонтом. Закрыто несколько пересекающих центр города дорожных артерий, так что местами тамошняя пустота напоминает первые пиковые моменты коронаограничений весны 2020 года.
Таллиннская горуправа оправдывается тем, что вообще-то виноваты в этой ситуации пандемия вместе с войной, которые вследствие переноса запланированных на разные годы тендеров на более позднее время свалили выполнение крупных строительных работ именно на 2023 год. Честнее звучит все же, наверное, фраза, проскользнувшая осенью прошлого года в интервью, данном журналистам мэром столицы Михаилом Кылвартом: "У меня тоже возникает вопрос, как так смогли мы организовать это таким образом". Классика: хотели сделать хорошо, а получилось как всегда.
Многих проживающих и работающих в центре Таллинна людей раздражает наряду с масштабностью нынешнего перекрытия улиц темп выполнения работ. Не нужно быть слишком критичным, чтобы после наблюдения за происходящим в течение пары месяцев задать вопрос: почему все это делается так медленно и с такими большими перерывами?
Мне самому раскинувшаяся нынче в центре Таллинна стройплощадка напоминает с точки зрения организации ремонт километрового отрезка Пярнуского шоссе на границе столицы, предпринятый несколько лет тому назад и длившийся более года. Там большинство полос движения тоже были закрыты месяцами, а люди, каждое утро и вечер стоявшие в длинных пробках, вновь и вновь убеждались, что опять там не видно никаких работ или деятельности.
Кстати, поднимающийся в центре Таллинна рядом с пробками на улице Лийвалайа новый комплекс небоскребов, строящийся на средства частного капитала, растет совершенно другими, видимыми невооруженным глазом темпами.
"В связи с планируемым новым правительством автоналогом всем стало ясно, что автомобиль - это не только транспортное средство или вершина достижений инженерного искусства, это теперь прежде всего и политический вопрос".
Анвар Самост, журналист
Главной причиной медлительности публичного строительства является система тендеров, чаще всего отдающая договор генподряда тому, кто предложит самую низкую цену. В условиях всеобщего роста цен заказчик - государство или местное самоуправление - явно хочет получить за деньги налогоплательщика как можно более длинный участок дороги или улицы. Если ценой этого становятся долгие паузы между этапами работ, возникающие в ожидании прихода техники и субподрядчиков с других, более срочных и дорогостоящих объектов, то так оно и будет.
Уже во время неразумно затянувшейся перестройки выезда на Пярнуском шоссе спрашивали, не нужно ли было бы учесть наряду с непосредственными строительными расходами также расходы косвенные, которые общество понесло из-за потерянного времени и несозданной добавленной стоимости? Например, в тендер можно было бы вносить также более короткие сроки. Теперь и многие жители центра Таллинна говорят, что они предпочли бы начинающиеся утром пораньше и заканчивающиеся вечером попозже шумные строительные работы этим длящимся целый год мучениям.
Но это, очевидно, чистый идеализм, ведь денег в бюджете всегда мало, а время застрявших в пробке людей, пылевые смерчи на улицах или теряющие клиентов магазины являются для чиновников и политиков абстрактной проблемой. Ее должны решать нанимаемые на деньги тех самых налогоплательщиков специалисты по связям с общественностью.
Перекрытие дорог в столице имеет и другие политические аспекты. В связи с планируемым новым правительством автоналогом всем стало ясно, что автомобиль - это не только транспортное средство или вершина достижений инженерного искусства, это теперь прежде всего и политический вопрос. Вопрос соотношения между вмешательством власти и свободой выбора человека.
Активисты, выступающие за то, чтобы уменьшить пользование автомобилями, путем ограничений и регуляций свести на нет применение двигателей внутреннего сгорания и заставить людей работать вблизи дома, не скрывают своего удовлетворения. Видишь, ведь можно перекрыть движение в центре города! Было бы лучше не открывать больше эти улицы для автомобильного движения, злорадно говорят они. Ездите на велосипедах, ведь в Эстонии погода не слишком плохая для этого даже в январе!
Действительно, лучше было бы, если бы в центре Таллинна стало меньше автомобилей и больше пространства для пешеходов, а также меньше шума и загрязнения. Но в случае сделанного в приказном порядке мы получим в результате много конфликтов, меньше свободы и пустоту в центре города. Гораздо правильнее было бы построить для организации автодвижения через центр города туннели и объезды, предоставив освободившееся пространство в центре города и на поверхности земли людям и коммерческим точкам, к которым следовало бы предложить также разные пути подхода.
Тут, если не заглядывать далеко, речь тоже идет о дорогих решениях, однако в отдаленной перспективе общество многое получит обратно и станет богаче. К тому же, ничью свободу выбора насильно урезать не придется.