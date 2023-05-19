ФОТО ДНЯ ⟩ Умение кататься на велосипеде дети продемонстрировали на экзамене

Но и у детей помладше есть свои заботы и трудности. Одна из их первых экзаменационных каруселей - получение прав на управление велосипедом. Чтобы в начале июня все десятилетние ребята из Йыхвиской основной школы успешно прошли это испытание, под руководством учителя Яака Саара был проведен ряд уроков вождения, чтобы научить детей делать восьмерку, не коснувшись ногой земли, или показывать направление перед поворотом. Кроме того, детям пришлось выучить много теории.