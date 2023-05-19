ФОТО ДНЯ ⟩ Умение кататься на велосипеде дети продемонстрировали на экзамене

Большие дети, большие заботы… Всевозможные гимназические вступительные испытания, госэкзамены и поступление в вузы - все это суровые испытания. Молодежи в провинции проще. Школ тут поменьше и стресс, начнет ли ребенок учебу в самой лучшей школе, тут главной темой не является.
Но и у детей помладше есть свои заботы и трудности. Одна из их первых экзаменационных каруселей - получение прав на управление велосипедом. Чтобы в начале июня все десятилетние ребята из Йыхвиской основной школы успешно прошли это испытание, под руководством учителя Яака Саара был проведен ряд уроков вождения, чтобы научить детей делать восьмерку, не коснувшись ногой земли, или показывать направление перед поворотом. Кроме того, детям пришлось выучить много теории.
К сожалению, взрослые не всегда показывают хороший пример в велосипедном движении.
Следуй моим словам, а не делам - было сказано тысячи лет назад, но во имя дорожной культуры правильней было бы все-таки делать наоборот.