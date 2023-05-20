В это воскресенье стартует мужской сезон пикниковой сцены в Сака

По сравнению с двумя предыдущими сезонами, нынче будет мужской год в плане выступающих на пикниковой сцене. "На всех десяти концертах в этом году солистами будут мужчины", - сказал Ныммисте.

Концерты будут проходить каждые две-три недели по воскресеньям. В нынешней программе наряду с другими выступят Лаури Лийв и Олав Эхала, Мартен Кунингас и Роберт Линна, ансамбль "Tuberkuloited", Артем Савицкий и некоторые другие. Завершится сезон 17 сентября концертом-сюрпризом, исполнителя которого зрители узнают непосредственно перед концертом.

Поскольку по воскресеньям до деревни Сака нельзя добраться на общественном транспорте ко времени концерта, в этом году Ныммисте также запустит концертный автобус, который будет отправляться от Йыхвиской библиотеки в 17.00 с остановками в Кохтла-Ярве у центра "Prestone" в 17.15 и около старой аптеки на улице Калеви в 17.20. Автобус также отвезет гостей обратно в Кохтла-Ярве и Йыхви.

По словам Тоомаса Ныммисте, в организации серии концертов, как и прежде, участвует вся семья, и артистов также выбирают исходя из того, что нравится семье и друзьям. Предыдущие годы показали, что другим также нравится их вкус. В прошлом году концерты посетили более тысячи человек. Гостям предлагают приготовленные на своем хуторе пирожные, салаты и напитки.