В выходные по дорогам Ида-Вирумаа промчатся пара тысяч велосипедистов

Яна Кютсон и Андреа Кинк поясняют, что это не специально созданная для велопохода одежда, она также сгодится, например, для любителей зимнего плавания. "Этот посыл ведет нас по жизни", - посмеиваются таллиннки на деревенской площади Козе, где велосипедисты останавливаются на обеденный перерыв.