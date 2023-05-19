В выходные по дорогам Ида-Вирумаа промчатся пара тысяч велосипедистов

В пятницу с Полярной мызы Кукрузе стартовал велопоход зеленых, который в этом году называется "Как живешь, Нарва?".
Черные как смоль футболки "Liikuv katastroof" предупреждают издалека, что от их хозяек стоит держаться подальше.
Яна Кютсон и Андреа Кинк поясняют, что это не специально созданная для велопохода одежда, она также сгодится, например, для любителей зимнего плавания. "Этот посыл ведет нас по жизни", - посмеиваются таллиннки на деревенской площади Козе, где велосипедисты останавливаются на обеденный перерыв.