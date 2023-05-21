ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос сердца Йыхви

Это давняя история, и можно долго рассуждать о том, насколько разумными и выгодными для Йыхви были заключенные в начале века между властями и тогдашним владельцем "Tsentraal" соглашения. Однако это мало помогает смотреть вперед.

Вопрос центральной площади - это по сути вопрос сердца города. В нынешнем ее виде центральная площадь являет собой застарелый позор для Йыхвиской волости. Гости города, а также свои же жители в общем случае не ломают голову над тем, кому принадлежит эта площадь. Они просто не понимают, почему представительская площадь города выглядит, как какая-то кожная болезнь.

Нынешнее решение, когда волость и частный капитал хотят объединить усилия, чтобы хорошо привести в порядок площадь, логичное и выгодное для обеих сторон. Благодаря ему жизненная среда в Йыхви улучшится, это поддержит также бизнес в центре города, что, в свою очередь, принесет пользу как занятости, так и волостному бюджету. От частных предпринимателей нельзя требовать, чтобы они вкладывали больше, чем смогут потом вернуть себе посредством бизнеса. Нет смысла так же дотошно и постоянно подозревать, что вдруг кто-то получит какую-то прибыль, и поэтому быть принципиально против всего.