В Ида-Вирумаа домашних животных бесплатно прививают от бешенства

По словам советника отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Маарьи Кристиани, Эстония постоянно находится под угрозой бешенства.

- Эстония граничит на востоке со страной, где случаи бешенства все еще очень распространены. Поэтому очень важно, чтобы домашние животные в этой местности были защищены от бешенства, - подчеркнула Кристиан.

Вакцинация домашних животных от бешенства требуется не реже одного раза в два года и является обязанностью владельца животного. В Ида-Вирумаа домашних животных вакцинируют во второй раз. "В 2021 году вакцинировали 434 собаки и кошки. Агентство также проводит вакцинацию против бешенства диких животных в приграничных районах", - сказала Кристиан.

Вакцинация домашних животных проводится на улице, поэтому важно, чтобы владелец животного позаботился о том, чтобы животное было надежно закреплено во время укала.

- Например, кошек рекомендуется перевозить в транспортных клетках, чтобы они чувствовали себя в безопасности, так как окружающие собаки могут их напугать. Если у вашего питомца есть паспорт или другой документ, в который можно вписать данные о прививках, возьмите его с собой, - посоветовала Кристиан.