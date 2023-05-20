Эстония на седьмом месте в ЕС по уровню инфляции

Об этом пишет RusErr со ссылкой на данные статистической службы Евросоюза "Евростат".

Самые низкие годовые показатели инфляции в апреле были зарегистрированы в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).

Самые высокие - в Венгрии (24,5%), Латвии (15,0%) и Чехии (14,3%). Эстония, где в апреле инфляция составила 13,2%, заняла седьмое место среди государства-членов ЕС.

Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 19,1%.