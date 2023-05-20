Эксперты объяснили рекордно низкий уровень рождаемости в Эстонии

В Эстонии в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости был самым низким за всю историю наблюдений. Тому есть несколько причин, пишет ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Если посмотреть на недалекое прошлое, то у нас случалось лишь по одному кризису за раз. Экономический кризис был в 2009 году и в начале нулевых. Теперь же у нас было несколько серьезных кризисов подряд, связанных с разными аспектами, - прокомментировала глава отдела анализа и статистики Министерства социальных дел Хеде Синисаар.

Департамент статистики заявляет, что сказывается и тот факт, что детей стало рожать поколение 90-ых, которое само по себе было малочисленным. Однако научные сотрудники считают, что это оказывает малый эффект на общий показатель рождаемости.

- Количество женщин детородного возраста сократилось, что объясняет где-то 10% от сокращения рождаемости. Остальные 90% связано с чем-то другим, и сложно сказать, что именно является причиной, - отметил научный сотрудник Эстонского центра демографии Марк Гортфельдер.

Снижение рождаемости отмечается не только в Эстонии, но и по всей Европе. Эксперты связывают это с изменением образа жизни.

- Городская жизнь, высокая плотность населения. И если у тебя маленькое жилье, много детей ты там не разместишь. Также влияют всевозможные хобби и увлечения, куда люди тратят как свои деньги, так и время, - пояснил Гортфельдер.

В Эстонии каждый год сокращается число женщин детородного возраста на 2000 - 3000. Такие долгосрочные тенденции связаны с изменением системы ценностей. В то же время видно, что исторически после каждого снижения рождаемости через некоторое время она снова повышается. Однако на это может уйти несколько лет.