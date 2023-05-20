В дни религиозных праздников в Нарве запустят дополнительные бесплатные автобусы на кладбище

По сообщению Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, с 26 по 28 мая, а также с 2 по 4 июня рейсы по маршруту Ледовый холл–Вокзал–Энергия–Кангеласте–Раквере 36-кладбище Рийгикюла будут осуществляться в 9:30 и в 10:30. В обратном направлении - в 11:30 и в 12:30.