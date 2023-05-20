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В дни религиозных праздников в Нарве запустят дополнительные бесплатные автобусы на кладбище

Северное побережье
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Фото: Marko Saarm / Sakala

В дни религиозных праздников количество автобусных рейсов на кладбище Рийгикюла будет увеличено.

По сообщению Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, с 26 по 28 мая, а также с 2 по 4 июня рейсы по маршруту Ледовый холл–Вокзал–Энергия–Кангеласте–Раквере 36-кладбище Рийгикюла будут осуществляться в 9:30 и в 10:30. В обратном направлении - в 11:30 и в 12:30.

Проезд бесплатный.

Кроме этого, уездная линия №32 по выходным дням отправляется от остановки "Нарвский вокзал" в 11:00 по маршруту Петровская площадь-Энергия-КЦ "Женева"-Темпо-кладбище Рийгикюла.

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Нарва
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