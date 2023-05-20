Ждем вас на Таллиннском певческом поле на всемирную «Молитву за Украину»

27 мая христианские объединения, действующие в Украине, США, Израиле, Казахстане, Фиджи и Эстонии организуют всемирную благотворительную акцию «Молитва за Украину» на на Таллиннском певческом поле.
В последние выходные мая люди со всего мира будут молиться за Украину под мелодии, которые зазвучат на Таллиннском певческом поле. На «Молитву за Украину» приглашаются переселенцы из Украины, а также все неравнодушные к их страданиям.
Наряду с международными артистами, на сцену выйдет Руслан Трочинский, который принимал участие почти во всех концертах в поддержку Украины в Эстонии со своей группой Svjata Vatra. «Мы будем петь с верой в то, что Украина победит, освободит свои земли, а украинские военные беженцы смогут вернуться домой», – сказал Руслан Трочинский.
Мероприятие пройдет при участии музыкантов из США, Украины, Фиджи, Казахстана и Эстонии.
«Мое сердце замирает от боли, когда я думаю об украинцах, гибнущих за свободу, о детях и матерях, спасающихся от бомбежек. Не хватает слов, чтобы выразить восхищение эстонским народом, который проявил лучшие человеческие качества в это тяжелое для Украины время», – сказал организатор «Молитвы за Украину» пастор Сергей Шидловский. «Мы не должны привыкать к несправедливости и уставать молиться за страдающих людей. Я надеюсь, что «Молитва за Украину» даст утешение и надежду прибывшим в Эстонию более чем 60 000 военным беженцам, среди которых в основном женщины и дети».
Поводом для организации международной молитвы на Таллиннском певческом поле послужила приверженность Эстонии делу поддержки Украины.
«Вклад жителей Эстонии в поддержку Украины в относительных цифрах к ВВП значительно выше, чем в других странах, и мы никогда этого не забудем», – сказал Борис Грисенко, старший раввин Киевской Еврейской Мессианской общины . «Нам не верилось, когда нас предупреждали о войне. Когда так называемые освободители начали в 4 часа утра бомбить жилые районы Украины, нам это тоже казалось невероятным. Все последующее показало, что мы выстоим, если будем держаться вместе и надеяться на Бога».
Основными спонсорами «Молитвы за Украину» являются действующие в Соединенных Штатах Америки церкви. «Американцы были глубоко тронуты страданиями украинцев, многие общины выразили желание поддержать молитву на Певческом поле Таллинна», – сказал основатель и пастор церкви UPPERROOM Church Майкл Миллер.
Основными спонсорами являются International House of Prayer Kansas City (IHOPKC), Lou Engle Ministries, UPPERROOM Church, Flame of Fire Church и The Prayer Council of the United States.
Для участия нужно заблаговременно зарегистрироваться на сайте God Seekers.org . Вход свободный.
Организаторы хотят оказать поддержку Украине не только через молитву и музыку, поэтому для украинцев, покинувших свои дома из-за войны, приготовлены подарки, которые раздадут на Певческом поле.
Также, в рамках «Молитвы за Украину» проводится сбор пожертвований для гуманитарных нужд Украины. Организаторы планируют собрать 1 000 000 евро, которые передадут Украинскому Межцерковному Совету https://umrada.org.ua/ , состоящий из епископов украинских церквей. Для финансового отчета о собранных и потраченных пожертвованиях будет создан специальный Комитет. Каждый из вас может принять участие в сборе, сделав добровольное пожертвование на сайте "Молитвы за Украину": https://GodSeekers.org/ .
Более подробная информация:
Сергей Шидловский
Основатель Движения Искателей Бога