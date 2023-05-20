Вс, 21.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Контент-маркетинг

Ждем вас на Таллиннском певческом поле на всемирную «Молитву за Украину»

Facebook Twitter
Comments
«Молитва за Украину» на на Таллиннском певческом поле
«Молитва за Украину» на на Таллиннском певческом поле Фото: God Seekers

27 мая христианские объединения, действующие в Украине, США, Израиле, Казахстане, Фиджи и Эстонии организуют всемирную благотворительную акцию «Молитва за Украину» на на Таллиннском певческом поле.

В последние выходные мая люди со всего мира будут молиться за Украину под мелодии, которые зазвучат на Таллиннском певческом поле. На «Молитву за Украину» приглашаются переселенцы из Украины, а также все неравнодушные к их страданиям.

Svjata Vatra.
Svjata Vatra. Фото: Erakogu

Наряду с международными артистами, на сцену выйдет Руслан Трочинский, который принимал участие почти во всех концертах в поддержку Украины в Эстонии со своей группой Svjata Vatra. «Мы будем петь с верой в то, что Украина победит, освободит свои земли, а украинские военные беженцы смогут вернуться домой», – сказал Руслан Трочинский.

Мероприятие пройдет при участии музыкантов из США, Украины, Фиджи, Казахстана и Эстонии.

«Мое сердце замирает от боли, когда я думаю об украинцах, гибнущих за свободу, о детях и матерях, спасающихся от бомбежек. Не хватает слов, чтобы выразить восхищение эстонским народом, который проявил лучшие человеческие качества в это тяжелое для Украины время», – сказал организатор «Молитвы за Украину» пастор Сергей Шидловский. «Мы не должны привыкать к несправедливости и уставать молиться за страдающих людей. Я надеюсь, что «Молитва за Украину» даст утешение и надежду прибывшим в Эстонию более чем 60 000 военным беженцам, среди которых в основном женщины и дети».

Поводом для организации международной молитвы на Таллиннском певческом поле послужила приверженность Эстонии делу поддержки Украины.

«Вклад жителей Эстонии в поддержку Украины в относительных цифрах к ВВП значительно выше, чем в других странах, и мы никогда этого не забудем», – сказал Борис Грисенко, старший раввин Киевской Еврейской Мессианской общины . «Нам не верилось, когда нас предупреждали о войне. Когда так называемые освободители начали в 4 часа утра бомбить жилые районы Украины, нам это тоже казалось невероятным. Все последующее показало, что мы выстоим, если будем держаться вместе и надеяться на Бога».

Основными спонсорами «Молитвы за Украину» являются действующие в Соединенных Штатах Америки церкви. «Американцы были глубоко тронуты страданиями украинцев, многие общины выразили желание поддержать молитву на Певческом поле Таллинна», – сказал основатель и пастор церкви UPPERROOM Church Майкл Миллер.

Основными спонсорами являются International House of Prayer Kansas City (IHOPKC), Lou Engle Ministries, UPPERROOM Church, Flame of Fire Church и The Prayer Council of the United States.

Для участия нужно заблаговременно зарегистрироваться на сайте God  Seekers.org . Вход свободный.

Организаторы хотят оказать поддержку Украине не только через молитву и музыку, поэтому для украинцев, покинувших свои дома из-за войны, приготовлены подарки, которые раздадут на Певческом поле.

Также, в рамках «Молитвы за Украину» проводится сбор пожертвований для гуманитарных нужд Украины. Организаторы планируют собрать 1 000 000 евро, которые передадут Украинскому Межцерковному Совету https://umrada.org.ua/ , состоящий из епископов украинских церквей. Для финансового отчета о собранных и потраченных пожертвованиях будет создан специальный Комитет. Каждый из вас может принять участие в сборе, сделав добровольное пожертвование на сайте "Молитвы за Украину": https://GodSeekers.org/ .

Более подробная информация:

Сергей Шидловский

Основатель Движения Искателей Бога

shydlovskiy@godseekers.org

http://shidlovskiy.org/

https://godseekers.net/

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх