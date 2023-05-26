ЗДОРОВЬЕ ⟩ Аллергия может привести к серьезным осложнениям

В последнее время все больше появляется данных о том, что изменение микробиома (совокупность микроорганизмов, населяющих наш организм) в первые годы жизни приводит к нарушению регуляции иммунной системы так, что иммунная система начинает чрезмерно реагировать на безвредные для организма белки.

Аллергия может проявиться в любом возрасте, но чаще всего начинается в раннем детстве в виде атопического дерматита и пищевой аллергии. Самыми частыми аллергенами в этом периоде являются коровье молоко и яйцо. В дошкольном возрасте появляются респираторные симптомы: бронхиальная астма и несколько позже аллергический насморк.

Астма - это хроническое заболевание дыхательных путей, для которого свойственны периодически повторяющиеся эпизоды свистящего дыхания, сухого кашля, чувства тяжести в груди и нехватки воздуха, но у маленьких детей астма может проявляться только на фоне вирусных инфекций в виде свистящего дыхания.

Признаками аллергического насморка являются зуд в носу, чихание, заложенность носа и водянистые выделения. Часто аллергический насморк сопровождается глазными симптомами (глаза чешутся, краснеют, слезятся, припухают). В зависимости от аллергена симптомы могут быть круглогодичными (пылевой клещ, домашние питомцы) либо сезонными (симптомы весной или летом во время цветения растений). Например, сейчас весна, ольха недавно отцвела, но береза в самом разгаре, и для многих аллергиков наступил непростой период.