ЗДОРОВЬЕ ⟩ Аллергия может привести к серьезным осложнениям

Аллергические заболевания являются одной из самых частых проблем в современном обществе, и их распространенность в последние десятилетия постоянно увеличивалась. Причинами аллергических заболеваний считаются генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды.
В последнее время все больше появляется данных о том, что изменение микробиома (совокупность микроорганизмов, населяющих наш организм) в первые годы жизни приводит к нарушению регуляции иммунной системы так, что иммунная система начинает чрезмерно реагировать на безвредные для организма белки.
Аллергия может проявиться в любом возрасте, но чаще всего начинается в раннем детстве в виде атопического дерматита и пищевой аллергии. Самыми частыми аллергенами в этом периоде являются коровье молоко и яйцо. В дошкольном возрасте появляются респираторные симптомы: бронхиальная астма и несколько позже аллергический насморк.
Астма - это хроническое заболевание дыхательных путей, для которого свойственны периодически повторяющиеся эпизоды свистящего дыхания, сухого кашля, чувства тяжести в груди и нехватки воздуха, но у маленьких детей астма может проявляться только на фоне вирусных инфекций в виде свистящего дыхания.
Признаками аллергического насморка являются зуд в носу, чихание, заложенность носа и водянистые выделения. Часто аллергический насморк сопровождается глазными симптомами (глаза чешутся, краснеют, слезятся, припухают). В зависимости от аллергена симптомы могут быть круглогодичными (пылевой клещ, домашние питомцы) либо сезонными (симптомы весной или летом во время цветения растений). Например, сейчас весна, ольха недавно отцвела, но береза в самом разгаре, и для многих аллергиков наступил непростой период.
Для диагностики аллергических заболеваний используются кожные тесты или анализы крови на антитела. Важно помнить, что диагноз аллергии не ставится только на основании позитивного теста. Для диагностики важно, что при контакте с аллергеном появляются типичные аллергические симптомы. То есть тесты - это некоего рода вспомогательный инструмент, который подкрепляет либо опровергает подозрения на аллергию.
"Единственный на сегодняшний день вид лечения, который меняет ход болезни, это аллерген-специфическая иммунотерапия. Это долговременное лечение, во время которого организм учат не реагировать на аллерген".
Елена Свичкар, аллерголог
Одним из важных моментов лечения аллергических заболеваний является избегание аллергена, что, к сожалению, не всегда осуществимо. Особенно сложно избегать вдыхаемые аллергены, но тем не менее есть меры, которые позволяют уменьшить количество аллергена.
Если у вас, например, аллергия на пылевого клеща, то старайтесь проводить чаще влажную уборку в доме, поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха, раз в неделю менять постельное белье и стирать его хотя бы при температуре 60 градусов и т.д.
А если вы страдаете от "весенней" аллергии, то старайтесь не проветривать помещение в период цветения, используйте вентиляционные системы с соответствующими фильтрами, занимайтесь спортом в спортивном зале.
Естественно, существуют лекарства, которые уменьшают аллергические проявления. Но единственный на сегодняшний день вид лечения, который меняет ход болезни, это аллерген-специфическая иммунотерапия. Это долговременное лечение, во время которого организм учат не реагировать на аллерген.
Следует отметить, что аллергия может привести к серьезным осложнениям, если не обратить на нее должного внимания. Поэтому важно проводить регулярные консультации у аллерголога и следовать его рекомендациям.